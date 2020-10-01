Эксперты: вторая акция кешбэка за туры будет более массовой и может привлечь туристов в Свердловскую область

Глава правительства России Михаил Мишустин продлил программу кешбэка за туры по России до конца новогодних праздников – до 10 января 2021 года. Новые условия акции, по мнению экспертов, могут привлечь туристов и в Свердловскую область. Важным для нашего региона стало то, что для участия в акции достаточно приобрести тур либо забронировать отель минимум на две ночи – именно на такой срок обычно приезжают туристы на Средний Урал.

Ключевых изменений в правилах несколько. Во-первых, продолжительность поездки или проживания в отеле теперь сокращена с четырех до двух ночей. Во-вторых, отменяется ограничение по минимальной стоимости тура. В-третьих, максимальный возврат составит 20% стоимости путевки, но не более 20 тыс. рублей (ранее максимальная сумма была 15 тыс. рублей). В-четвертых, нет ограничений по количеству транзакций с одной карты «Мир».

По-мнению экспертов туристического рынка, вторая акция кешбэка привлечет в регионы России намного больше туристов, чем первая. «Второй этап будет не одну неделю, а более длительный срок – от одного до полутора месяцев. Соответственно, будет время выбрать и подготовиться, за месяц-полтора, пока идет акция, люди получат зарплату и смогут спланировать свой отдых, – считает коммерческий директор туроператора «Европорт» Антон Потапов. – Второе – минимальное количество ночей сократили до двух, что очень хорошо для Свердловской области, потому что у нас гости из других регионов в среднем приезжают на 2-3 ночи. Третье и очень важное изменение – количество транзакций по одной карте не ограничено постановлением. Например, дорогой тур в Красную Поляну стоит 500 тысяч рублей, его можно будет оплатить пятью транзакциями по 100 тысяч рублей и с каждой получить кешбэк. Думаю, акция станет очень хорошим подспорьем и для туррынка, и для туристов. И, несмотря на высказываемые мнения, вряд ли кто-то из игроков сейчас будет поднимать цены на туры, потому что конкуренцию никто не отменял. А она будет».

По данным «Европорта», на этот раз в программе будут участвовать все регионы России, а не ограниченное их число. Предполагается, что Ростуризм объявит о старте акции в середине октября и продлится она до конца ноября.

Кроме туроператоров, будут принимать участие в акции и отели Свердловской области. Первый этап для отельеров был не очень выгоден, поскольку для участия в программе надо было забронировать номер или тур минимум на 5 ночей, а на Урал туристы приезжают не более чем на две-три. В результате за неделю действия кешбэка в августе в Свердловской области было всего 14 бронирований гостиниц. Но в этот раз отельеры настроены оптимистично.

«То, что сейчас в программу внесли изменения, сократили количество ночей и увеличили сумму к возврату, мы оцениваем как положительный фактор. В программе будут участвовать наши отели, мы уже проводим все технические работы, настраиваем систему. Рассчитываем, что на втором этапе будет гораздо больше бронирований. И жители страны будут вовлечены в программу больше, чем первый раз. Сейчас многие уже про нее слышали, и кто не успел в первый раз, может быть, воспользуются в октябре», – рассказала генеральный директор USTA Management, исполнительный директор клуба отельеров Екатеринбурга Тамара Клишина.

По словам директора Уральской ассоциации туризма, руководителя регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаила Мальцева, во второй акции по возврату денег за поездки по России примут участие намного больше туристических компаний и отельеров из Свердловской области.

«В последние две недели УАТ по сути выполнял функции кол-центра, осуществляли консультации для туристических компаний, которые хотели бы принять участие в программе. И завтра на туристической выставке Expotravel представители РСТ и «Турпомощи» будут давать разъяснения по участию в акции именно туристическим компаниями, – рассказал Михаил Мальцев. – Когда акция проходила в августе, у некоторых было недоверие, у кого-то не было технических возможностей присоединиться. Сейчас, я надеюсь, мы подключим всех желающих, участников будет больше. Что касается покупки туров именно в Свердловскую область, мы постарались провести информационную работу, договаривались с соседними регионами, чтобы они продвигали нашу область. Но результаты будут видны только по итогам акции».

Напомним, что первый этап программы кешбэка за туры по России продлился с 21 по 28 августа. В течение недели все желающие могли купить путевки в любой регион страны и отправиться на отдых до конца текущего года, получив частичный возврат средств за тур. По информации Ростуризма, предложением воспользовалось порядка 70 тысяч человек, которые приобрели туров на сумму свыше 1,4 млрд рублей. Свердловская область же оказалась аутсайдером среди регионов, участвовавших в акции. Всего на частичную компенсацию затрат на покупку туров по России кабмин выделил 15 млрд рублей. Неиспользованные в августе средства будут расходоваться на кешбэк в октябре.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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