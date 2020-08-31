Два уральских региона попали в лидеры по продажам туров с кешбэками

У некоторых туроператоров Тюменская и Челябинская области внезапно попали в лидеры по продажам туров по акции кешбэка. Свердловской области в списках нет. Туррынок подвел предварительные итоги программы.

Напомним, с 21 по 28 августа впервые прошла недельная распродажа туров по России, за покупку которых можно было вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. Чтобы получить кешбэк, нужно было купить тур в один из 44 российских регионов, заплатив картой «Мир» не менее 25 тысяч рублей. Дата начала поездки должна быть не позднее 20 декабря, дата окончания – не позднее 31 декабря. Для самых популярных регионов поездка доступна только с 1 октября до 20 декабря 2020 года. Это Алтайский край и Республика Алтай; Калининградская область; Республика Крым и Севастополь; Краснодарский край; Ставропольский край.

По предварительным итогам, акция действительно всколыхнула туррынок: разные туроператоры отмечают рост спроса на 14-73% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет сегодня «Вестник АТОР». Средний чек приобретенных туров с кешбэком колеблется в районе 50-57 тысяч рублей. В топ-3 самых популярных направлений предсказуемо попали Краснодарский край, Крым и Кавказские Минеральные Воды.

Но были у акции и неожиданные повороты. У некоторых операторов в лидеры продаж вышли российские регионы, которые в прошлые годы вряд ли можно было считать привлекательными для туристов. В «Библио-Глобусе» отметили в качестве интересных новинок появление в акции с кешбэком заявок на туры в Саратов и Челябинск. А в топ-5 у «Алеана» неожиданно вошли Республика Башкирия, Тюменская и Челябинская области.

«То, что Тюменская область попала в топы – это один из позитивных результатов этой программы. Она, кроме стимулирования спроса, еще показывает, какой регион в каком состоянии туризма сегодня находится. И, на мой взгляд, то, что Тюмень вышла у некоторых операторов на первые места, – это результат работы местных чиновников и менеджмента. Еще лет пять назад эта область была аутсайдером даже среди регионов УрФО, а сейчас там есть бренды – Тобольск, – есть хорошая придорожная инфраструктура и так далее», – рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Эксперт также добавил, что акция показала главное: на туры по России есть спрос. И есть вероятность, что получится вызвать интерес к развитию внутреннего туризма у тех туроператоров, которые раньше продавали только зарубежные туры. В туротрасли не исключают, что акция с кешбэком может быть продлена либо в этом, либо в следующем году.

Добавим, что уральские туроператоры, которые участвовали в акции, обещали подвести результаты к середине недели, сообщает «Новый День». В первые дни акции туристы из Екатеринбурга бронировали Сочи, Калининград, Геленджик, интересовались Байкалом, Камчаткой и турами по Уралу.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 31.08.20

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