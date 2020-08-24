Бронируют Сочи, Калининград, интересуются Екатеринбургом: итоги первых дней акции кешбэка за туры

Представители туррынка отмечают, что акция с кешбэком стала хорошим толчком для увеличения продаж туров по России. В выходные уральские туристы бронировали Сочи, Геленджик и Калининград. Интерес есть к Байкалу, Алтаю, Камчатке и даже к Екатеринбургу на сентябрь. Но полную картину можно будет понять только к пятнице, когда акция завершится.

Напомним, 21 августа началась недельная распродажа туров по России, за покупку которых можно вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. Чтобы получить кешбэк, нужно купить тур в один из 44 российских регионов, заплатив картой «Мир» не менее 25 тысяч рублей. Дата начала поездки должна быть не позднее 20 декабря, дата окончания – не позднее 31 декабря. Для самых популярных регионов поездка доступна только с 1 октября до 20 декабря 2020 года. Это Алтайский край и Республика Алтай; Калининградская область; Республика Крым и Севастополь; Краснодарский край; Ставропольский край.

По данным Ростуризма, активность на официальных сайтах акции была заметна с первых минут запуска. За несколько часов было куплено туров на 150 миллионов рублей. За первые сутки сайт посетили 200 тысяч человек, и специалисты агентства прогнозируют, что к концу акции число посетителей возрастет до полумиллиона в день.

«Наибольшей популярностью по просмотрам на сайте пользуются города Золотого кольца, регионы вдоль Волги. Это и Нижегородская область, Самарская область, Республика Татарстан и другие регионы центральной России. Также наблюдается большое количество запросов по югу России, оздоровительным курортам Кавказа, Урала, а также по Дальнему Востоку, где сейчас продолжается пляжный сезон», – сообщили в пресс-службе Ростуризма.

В Свердловской области разные туристические компании по-разному сейчас оценивают итоги первых дней продаж. Туроператоры (которые формируют и продают турпакеты) говорят, что акция действительно значительно простимулировала спрос – продажи идут хорошо. В отдельных турагентствах, которые продают туры в розницу, говорят пока о штучных продажах, хотя и не отрицают: туристы активно интересуются условиями.

«По состоянию на вечер субботы (более свежих данных у меня пока нет), лидер продаж – Сочи на первую половину октября. Также покупают Калининград в октябре. Интересуются Байкалом, Карелией и Екатеринбургом на сентябрь», – рассказал «Новому Дню» коммерческий директор туроператора «Европорт» Антон Потапов, добавив, что акция стала отличнейшим подспорьем в продажах.

В сети турагентств «Пангея» отметили, что когда только объявили об акции, интерес был большим, но реально забронированных туров пока мало. «Люди хотят отдыхать уже сейчас, пока лето, на море сезон. А по условиям акции полететь в Краснодарский край с кешбэком можно только в октябре. Но пара бронирований за выходные была», – рассказала директор сети «Пангея» Анастасия Ермолаева.

В агентстве Friends Travel считают, что итоги нужно будет подводить только по завершению акции – после 28 августа. По словам директора Натальи Паутовой, туристы активно интересуются разными регионами, участвующими в программе, – Камчаткой, Алтаем, но до бронирования пока не дошло. «У нас пока две брони по акции – Калининград и Геленджик на октябрь», – отметили в агентстве.

Добавим, что сейчас на сайте мирпутешествий.рф заявлено 20 туроператоров, которые продают туры по Свердловской области, а также 29 уральских отелей. Но хоть сколько-либо значимого интереса к турам на Урал нет, говорят представители туррынка.

Прочитать подробную инструкцию – как и где купить тур с кешбэком – можно в материале «Нового Дня».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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