Заранее зарегистрировать карту в программе лояльности и избегать мошенников: как получить кешбэк за тур по России

В эту пятницу, 21 августа, стартует недельная распродажа туров по России, за которые можно вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. «Новый День» разбирался: кто и как может принять участие в программе, когда и где можно покупать туры, и как не нарваться на мошенников. Подробнее – в нашей инструкции.

Акция «Отдыхайте в России» будет запущена в 00:00 21 августа и продлится ровно неделю – до 23:59 28 августа. Ее инициатором выступило Федеральное агентство по туризму (Ростуризм), а средства на возврат денег туристам выделило правительство России. Поэтому сомневаться в легальности акции не приходится. Но есть несколько правил, которые нужно будет соблюсти, чтобы получить кешбэк, а также – несколько нюансов, которые лучше продумать заранее (еще вчера).

Где покупать тур, чтобы участвовать в акции?

Продажа туров будет проходить только онлайн. Вы можете лично прийти в офис туроператора либо турагента, но оплатить путевку нужно только через сайт – при помощи карты «Мир». Список участников распродажи (туроператоров и отелей) появится на официальном сайте мирпутешествий.рф в день запуска распродажи. Известно, что к акции присоединятся только те туроператоры и отели, которые смогли выполнить ряд условий, выдвинутых Ростуризмом. Но большинство крупных туркомпаний и гостиниц в список все-таки попадут. Можно будет покупать туры и через турагентства: в таком случае при бронировании тура будет заключен трехсторонний договор оферты туроператор – турагент – клиент.

Что лучше сделать заранее?

Еще до старта акции лучше всего озаботиться выпуском карты «Мир». В некоторых банках срок выпуска составляет всего 2 рабочих дня, так что время еще есть. Еще одно обязательное условие – карта должна быть зарегистрирована в программе лояльности «Мир», без этого кешбэк вам не выплатят. Также туристу нужно заранее пройти регистрацию на одном из двух официальных сайтов акции: мирпутешествий.рф или sale.russia.travel. Регистрация занимает всего 3 минуты.

Кстати, можно завести себе несколько карт «Мир» от разных банков. Тогда можно будет купить несколько туров. Максимальное количество «в одни руки» – 3 тура. Но они должны быть куплены с разных карт «Мир».

За какие туры можно получить возврат?

Возврат начисляется в течение 5 дней с момента 100-процентной оплаты тура (под акцию попадают только полностью оплаченные туры, предоплаты не действуют). Акция распространяется на четыре вида турпродуктов:

1) туристические пакеты от туроператоров, которые включают транспорт (авиа, ж/д или/и автобусный проезд) и проживание в отеле от 4 ночей;

2) круизные туры продолжительностью от 5 дней (4 ночей) по рекам и морям России;

3) железнодорожные туры с ночевками в поезде и/или отелях;

4) проживание в классифицированных отелях от 5 дней (4 ночей); но отель обязательно должен быть указан на сайте акции в числе участников. Стоит избегать сайтов-клонов средств размещения.

Возврат выплачивается при покупке на сайтах партнеров, участвующих в программе, – то есть при покупке на сайтах туроператоров и отелей.

Важно: для 44 российских регионов дата начала поездки должна быть не позднее 20 декабря, дата окончания – не позднее 31 декабря. Для самых популярных регионов поездка доступна только с 1 октября до 20 декабря 2020 года. Это Алтайский край и Республика Алтай; Калининградская область; Республика Крым и Севастополь; Краснодарский край; Ставропольский край.

Сколько составит кешбэк?

Кешбэк по акции начисляется на карту «Мир» только если стоимость приобретенного турпродукта превышает 25 тысяч рублей, количество человек в составе тура не имеет значения. Но кешбэк начисляется только на карту участника акции.

За туры от 25 000 до 49 999,99 рублей – возврат 5 000 рублей;

за туры от 50 000 до 74 999,99 рублей – возврат 10 000 рублей;

за туры от 75 000 рублей – возврат 15 000 рублей.

Менять направление в рамках тура можно, отменять тур нельзя

В условиях акции прописано, что турист имеет право поменять какие-то компоненты внутри тура, если это позволит туроператор либо отель. При этом при внесении изменений не должна проводиться операция аннуляции тура. Если поездка будет отменена, кешбэк придется вернуть. Но стоимость самого тура тоже вернется вам на карту.

Как избежать мошенников?

Ростуризм предупреждает, что из-за масштабности программы, скорее всего, найдутся и мошенники, которые захотят получить деньги за продажу несуществующих туров. Поэтому стоит соблюдать следующие правила, которые сформулировали в агентстве.

1) Оплачивайте поездки только на тех сайтах, ссылки на которые размещены на официальной странице: sale.russia.travel и мирпутешествий.рф.

2) Если в социальных сетях или на других сайтах вы увидите рекламу тура с очень заманчивой ценой и моментальными выплатами – скорее всего, это мошенники. Не переходите по незнакомым ссылкам.

3) Если вам звонят с неизвестного номера и обещают вернуть деньги за отдых или предлагают оплатить путевку, а также требуют предоставить данные карты – не продолжайте разговор. Организаторы программы никогда не попросят подобную информацию – данные карты нельзя разглашать даже сотрудникам банков.

4) Если вам на почту пришло неожиданное письмо со ссылкой на покупку билетов/получение возврата – будьте внимательны, она может вести на мошеннический сайт.

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