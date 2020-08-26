100 миллионов рублей кешбэка уже вернули туристам за купленные туры по России

С начала старта акции «Кешбэк за туры по России» туристам уже вернули 100 миллионов рублей. Всего забронировано туров более чем на 500 миллионов рублей. Об этом сообщил сегодня во время онлайн-конференции ProОтдых глава Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

«По данным платежной системы «Мир», туристам уже вернули 100 миллионов рублей. А всего туров приобретено более чем на 500 миллионов рублей. Это большая сумма, программа пользуется большим спросом, турфирмы работают 7 дней в неделю и днем и ночью. Есть спрос на Москву, Башкирию, Татарстан, Волгу, Тверскую область и другие, – рассказал Андрей Игнатьев. – Многие в туротрасли фиксируют трехкратный рост бронирований по внутренним направлениям в связи и с этой программой, и в целом с оживлением рынка».

Как сообщил глава ассоциации «Турпомощь», на горячую линию акции кешбэка поступают десятки тысяч звонков. Интересуются больше всего южными регионами.

«Несмотря на то, что Крым, Краснодарский край, Ставрополье вступают в программу с 1 октября, интерес к ним большой. Туда же хотел бы добавить Москву, Санкт-Петербург, Калининград», – рассказал Александр Осауленко.

Но туристы бронируют и туры в те регионы, которые раньше не вызывали массового интереса. «И Урал там тоже присутствует», – добавил глава «Турпомощи».

В туротрасли надеются, что программа станет постоянной, а не разовой. «Есть понимание, что блин не получился комом. И основной упор сегодня – на продолжение [программы]», – отметил Осауленко.

Как сообщал «Новый День», 21 августа началась недельная распродажа туров по России, за покупку которых можно вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. Чтобы получить кешбэк, нужно купить тур в один из 44 российских регионов, заплатив картой «Мир» не менее 25 тысяч рублей. Дата начала поездки должна быть не позднее 20 декабря, дата окончания – не позднее 31 декабря. Для самых популярных регионов поездка доступна только с 1 октября до 20 декабря 2020 года. Это Алтайский край и Республика Алтай; Калининградская область; Республика Крым и Севастополь; Краснодарский край; Ставропольский край.

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