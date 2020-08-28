Сегодня – последний день, когда можно получить кешбэк за туры по России

Акция возврата денег за туры по России закончится сегодня в полночь. За последнюю неделю в программе приняли участие 50 тысяч человек, которые купили туры на 900 миллионов рублей, – сообщили в Ростуризме. В течение пяти дней все получат кешбэк в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

«Самыми популярными направлениями в рамках программы стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье на октябрь-ноябрь, а также такие направления, как Московская область, Алтайский край, где много оздоровительных туров, Тюменская область с горячими источниками, регионы вдоль Волги, конечно же, Казань и Санкт-Петербург», – прокомментировала глава Ростуризма Зарина Догузова.

Представители турбизнеса Свердловской области ранее рассказывали корреспонденту «Нового Дня», что у екатеринбургских туристов интерес тоже вызывает российский юг, а также Калининград, Байкал, Карелия. А глава ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко отмечал, что у некоторых туристов был интерес и к турам по Уралу, но какие именно варианты бронировали путешественники, станет известно только после подведения итогов акции – на следующей неделе. При этом в «Турпомощи» надеются, что программа станет постоянной, а не разовой.

Напомним, 21 августа началась недельная распродажа туров по России, за покупку которых можно вернуть от 5 до 15 тысяч рублей. Чтобы получить кешбэк, нужно купить тур в один из 44 российских регионов, заплатив картой «Мир» не менее 25 тысяч рублей. Дата начала поездки должна быть не позднее 20 декабря, дата окончания – не позднее 31 декабря. Для самых популярных регионов поездка доступна только с 1 октября до 20 декабря 2020 года. Это Алтайский край и Республика Алтай; Калининградская область; Республика Крым и Севастополь; Краснодарский край; Ставропольский край.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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