Программу кешбэка за туры по России могут запустить уже 15 февраля

Очередную программу возврата средств за туры по России могут запустить уже 15 февраля. Это позволит с хорошей скидкой купить путевки на отдых на выходные в честь 23 Февраля и 8 Марта, считают эксперты, которые прогнозируют хороший спрос.

Как рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма, руководитель регионального отделения Российского союза туриндустрии Михаил Мальцев, пока официальной даты старта акции кешбэка нет, но обсуждается именно 15 февраля.

«По неофициальной информации, которая у меня есть, мы ожидаем, что третий этап акции кешбэка может стартовать уже 15 февраля, – рассказал Мальцев. – Если программу действительно запустят в середине февраля, у туристов будет возможность отдохнуть на выходных 23 февраля и 8 марта. Не исключено, что у школьников снова будут внеплановые каникулы, что тоже подтолкнет людей к путешествиям. Да и просто весной многие захотят после морозов отправиться на российский юг, где будет уже теплая погода, комфортная для прогулок».

В конце декабря глава Ростуризма Зарина Догузова в интервью ТАСС говорила, что программу возврата средств за туры по России планируется запустить «к марту». Ведомство рассчитывает таким образом стимулировать продажи на весну, майские праздники и раннее бронирование на осень. Вероятно, летние туры в программу кешбэка не попадут, поскольку и без стимулирования спрос будет высоким. По мнению Догузовой, активный международный туризм вряд ли возобновится до второго полугодия.

Как сообщал «Новый День», первый, «пробный», этап акции кешбэка был запущен в конце августа 2020 года и продлился всего неделю. Тогда для возврата средств за туры по России нужно было соблюсти множество условий. Второй этап стартовал в октябре и длился полтора месяца, а условия стали более лояльными. За туры по России можно было вернуть до 20% на карту «Мир», но не более 20 тысяч рублей. Для бронирования были доступны как комплексные туры, так и отдельно отели. По информации на конец 2020 года, за два этапа кешбэка участниками программы стали около 300 тысяч человек, они приобрели туров на 6,5 миллиарда рублей. Возвраты составили около 1,2 миллиарда.

Екатеринбург, Москва, Ольга Тарасова

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