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Четверг, 11 марта 2021, 14:20 мск

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На третий этап программы туристического кешбэка выделят 2 млрд рублей

Премьер-министр Михаил Мишустин анонсировал старт третьего этапа программы поддержки внутреннего туризма путем возмещения части расходов путешественников. На эти цели выделят 2 млрд рублей.

«Правительство возобновит программу поддержки внутреннего туризма с возмещением части расходов на путешествия и отдых в России напрямую самим туристам. Так называемый туристический кешбэк. Это мера беспрецедентная. При соблюдении минимальных требований людям напрямую возмещали до 20% стоимости тура», – сказал Мишустин во время заседания кабмина.

Новый этап планируется запустить в марте, впрочем, точной даты премьер не озвучил, уточнив, что на продолжение программы власти выделят 2 млрд рублей. «Это позволит снизить для туристов стоимость около 300 тысяч услуг, даст возможность активнее развивать туристический бизнес в регионах», – сообщил глава кабмина.

Как сообщал «Новый День», первый, «пробный», этап акции кешбэка был запущен в конце августа 2020 года и продлился всего неделю. Тогда для возврата средств за туры по России нужно было соблюсти множество условий. Второй этап стартовал в октябре и длился полтора месяца, а условия стали более лояльными. За туры по России можно было вернуть до 20% на карту «Мир», но не более 20 тысяч рублей. Для бронирования были доступны как комплексные туры, так и отдельно отели. По информации на конец 2020 года, за два этапа кешбэка участниками программы стали около 300 тысяч человек, они приобрели туров на 6,5 миллиарда рублей. Возвраты составили около 1,2 миллиарда.

Москва, Зоя Осколкова

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