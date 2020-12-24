Ростуризм просит включить в программу кешбэка санатории всей страны

Ростуризм выступил с предложением включить в программу туристического кешбэка весь российский санаторно-курортный комплекс. Об этом сообщила руководитель ведомства Зарина Догузова.

«У нас было и остается предложение включить санаторно-курортный комплекс, санатории всей страны в программу туристического кешбэка», – сказала она в интервью ТАСС. По ее словам, в уходящем году в программе участвовали только те санатории, которые прошли классификацию.

Программа кешбэка для туристов предполагает возврат при путишествиях внутри страны 20% стоимости путевки. В 2020 году прошло два этапа распродаж туров с кешбэком. Впрочем, воспользоваться этой возможностью мог ограниченный контингент граждан.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 23.12.20

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