«Активность была до последних минут». Какие путевки покупали уральцы по акции туристического кешбэка

В минувшие выходные закончилась акция туристического кешбэка, по которой можно было вернуть 20% за стоимость тура по России. На Урале программа пользовалась большим спросом, даже в последние часы на рынке была заметная активность, рассказали эксперты туррынка. Популярностью пользовались туры в Сочи, Калининградскую область, Санкт-Петербург. На Урале бронировали санатории и отели на выходные дни.

Второй этап акции туристического кешбэка продолжался с 15 октября до 5 декабря. В это время можно было забронировать тур, либо проживание в отеле и получить обратно на карту «Мир» 20% от стоимости. Сама поездка должна быть совершена до конца новогодних праздников – до 10 января 2021 года. За два дня до окончания акции глава Ростуризма Зарина Догузова записала видеобращение, в котором рассказала, что программой воспользовались более 200 тысяч человек по всей России. Они могли выбирать из полутора миллионов вариантов программ, подготовленных туроператорами, причем стоимость для туристов снизилась в 1,5-2 раза. Для туротрасли акция тоже стала хорошей поддержкой: продажи, по данным Ростуризма, выросли на 40%, что особенно важно в период, когда почти нет продаж зарубежных туров.

Общие итоги акции туроператоры и регулятор еще не подвели: неизвестны ни самые популярные направления, ни средний чек, ни общее количество бронирований. Но все сходятся во мнении: программа стала огромным подспорьем туррынку в этот непростой год.

В Екатеринбурге и области активность туристов сохранялась до последних минут, рассказал директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Две вещи можно констатировать абсолютно точно. Первая – такая акция способна весомо увеличить спрос на внутрироссийские направления. Вторая – она дает возможность туроператорам иметь приток туристов, дает финансовую подпитку, что важно в текущей ситуации, – рассказал Михаил Мальцев. – Что касается направлений, которые выбирали туристы, пока окончательный итог не подведен. Мы еще не получили информацию от наших партнеров – насколько эта акция привлекла туристов в Свердловскую область. Можно лишь сказать, что в последние дни немного изменилась география после информации об ограничениях в Санкт-Петербурге (после закрытия ресторанов, театров, музеев спрос упал – прим. ред.). Остальные итоги будут позднее».

По предварительным данным, которые привел «Новому Дню» оператор Evroport, лидеры акции почти не изменились по сравнению с первым этапом акции, который проходил в конце лета. «Самые популярные направления: Сочи, Калининградская область, Санкт-Петербург, Крым, Казань, экскурсионно-гастрономические туры по Краснодарскому краю, горнолыжные туры в Шерегеш. На Урале появились запросы и заявки: санатории Челябинской, Тюменской и Свердловской областей, а также Пермского края, гостиницы на выходные в городах Урала, – рассказал коммерческий директор туроператора Антон Потапов. – В целом спрос, безусловно, был. Правда, продажи шли не ровно, а волнообразно. Динамику мне еще предстоит проанализировать».

Напомним, ранее в Ростуризме сообщали, что популярностью пользуется отдых в Краснодарском крае, Крыму, Ставрополье и Московской области. Среди городов наиболее востребован Санкт-Петербург. Самые необычные туры на осень и зиму продаются в Великий Устюг, на Русский Север. Повышенным спросом пользуются оздоровительные туры в санатории, а также отдых на горячих источниках в Тюменской области, Кавказских Минеральных Водах, на Байкале и Камчатке. Средний чек поездки по стране составил 38 тысяч рублей.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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