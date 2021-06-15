Не Крымом единым: кешбэк 20% и Ural Music Night привлекли туристов в Екатеринбург

Сегодня – последний день, когда можно купить туры по России по третьей акции кешбэка. Туроператоры говорят, что в топ-3 вошли традиционные направления: весь юг, Калининград и Санкт-Петербург. Из неожиданного: в этом году возврат 20% стоимости тура привлек туристов и в Екатеринбург – большинство путешественников едут на Ural Music Night и останутся на три ночи. Также популярными оказались уральские санатории.

Напомним, третий этап акции кешбэка за российские туры стартовал еще 18 мая. По словам представителей туротрасли, возврат 20% стоимости путевки и закрытые границы действительно привлекли множество туристов в регионы. Но больших потрясений не случилось: самыми популярными остались те же курорты, которые были в топе рейтингов и до кешбэка. Но в целом география поездок расширилась.

«Благодаря акции кешбэка мы ощущаем расширение географии путешествий по России. Если ранее уральцы выбирали в основном курорты Южного федерального округа, то сейчас есть интерес и по Северному Кавказу, и по Дальнему Востоку есть запросы – ранее это был совсем штучный товар, а сейчас это стало удобнее. Но безусловными лидерами были, конечно, южные регионы», – рассказал «Новому Дню» президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

Коммерческий директор туроператора Evroport в Екатеринбурге (оператор участвовал во всех этапах акции) Антон Потапов отметил, что в топ-4 регионов изменений не произошло.

«Самый-самый топ – это все курорты Краснодарского края и Крым. Затем Калининград и Санкт-Петербург, – рассказал Антон Потапов «Новому Дню». – Что касается Дагестана, которым активно интересовались на старте запуска кешбэка, массового бронирования не произошло. Пока наш уральский турист запрягает, московский – едет. Пока уральцы думали – ехать или нет в Дагестан – москвичи выкупили все самые хорошие отели на удобные даты».

Из неожиданного – акция кешбэка привлекла много туристов и в сам Екатеринбург.

«В Екатеринбург едут, прежде всего, на «Ночь музыки», много туристов приедет по акции кешбэка – из Москвы, Удмуртии, Самарской и Ростовской областей. Обычно берут перелет, отель с четверга до воскресенья и обзорную экскурсию по городу. Еще из неожиданностей – были продажи по Ростовской и Самарской областям, куда ранее мы вообще никогда особо ничего не продавали».

Также, по словам обоих экспертов, до последнего пользовались популярностью санатории Урала: Свердловской, Челябинской областей, Башкирии. Ранее руководитель оператора «РТ-Центр» Галина Терещенко говорила, что туда едет в основном контингент 50+. Не исключено, что многие хотят оздоровиться в период пандемии.

Добавим, что Ростуризм анонсировал запуск уже четвертого этапа кешбэка. Он должен стартовать уже завтра, 16 июня. Продажи продлятся до конца июля, а отправиться в поездку можно будет с 1 октября до 24 декабря. Условия акции останутся прежними: оплата картой «Мир», возврат 20%, но не более 20 тысяч за транзакцию. По мнению коммерческого директора Evroport Антона Потапова, и на четвертом этапе популярными будут российский юг и Санкт-Петербург. Не исключено, что к ним добавится Москва, где новогодняя иллюминация появляется уже с начала декабря. Но многое будет зависеть от вводимых коронавирусных ограничений.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 15.06.21

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