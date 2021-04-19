ЦРТ: Свердловская область вошла в десятку покупаемых по акции кешбэка регионов

Свердловская область вошла в число популярных регионов, куда туристы собираются поехать по акции кешбэка, – об этом сообщила и.о. директора Центра развития туризма Надежда Шестакова. «Полную характеристику [по акции кешбэка] дать пока сложно. В третьем этапе кешбэка участвуют 21 туроператор, 39 отелей и санаториев Свердловской области. Могу сказать, что во втором этапе туроператорам из других регионов было продано туров более, чем на 2 миллиона рублей. И позавчера я общалась с туроператорами, они говорят, что и в этот третий этап активно покупают туры туристы из других регионов», – прокомментировала на пресс-конференции в «Интерфакс Урал» Надежда Шестакова.

Как ранее писал «Новый День», третий этап акции кешбэка за путешествия по России действительно вызвал ажиотаж на рынке. Лидерами среди направлений по-прежнему являются Крым и Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербрург, Калининград, Казань. Свердловская область тоже надеется, что при помощи денежного стимулирования удастся хотя бы частично восстановить турпоток, сократившийся во время пандемии в два раза: с 1,6 миллиона до 800 тысяч путешественников. «Свердловская область – в десятке покупаемых регионов России (по кешбэку) для путешествий на этот год», – говорит Надежда Шестакова.

В этом году туристам готовы предложить путешествие на поезде в Алапаевск в рамках «Императорского маршрута». Кстати, спрос на этот тур огромный: билетов нет на три месяца вперед, – рассказала представитель ЦРТ. Также планируют актуализировать «Демидовский маршрут» по территории Нижнего Тагила, Невьянска, Черноисточинска и Нижней Салды. В этом году его протестируют специалисты из Ростуризма.

«В июле откроется «Эрмитаж Урал». Планируем, что он станет новой точкой притяжения туристов на Урал. Завершаются работы по запуску ретро-поезда в Верхнюю Пышму до музейного комплекса УГМК, такой же ретро-поезд планируется запустить и на Северскую домну. Но там идет реконструкция, которая закончится в начале 2022 года, и тогда запустим поезд», – рассказала о планах и.о. директора ЦРТ Надежда Шестакова.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 19.04.21

Гаишники ищут владелицу «Ленд Ровера», которая сбила подростка и уехала (ФОТО). / «Митинги после послания президента – это виртуозный ход»: политологи о новой акции в поддержку Навального. / Загрузка отелей Екатеринбурга выросла с 5 до 55%, могут вырасти и цены. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»