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Среда, 17 февраля 2021, 16:04 мск

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Власти рассказали, чем реанимируют упавший в 2 раза турпоток: «Ночью музыки», «Иннопромом» и императорским поездом

Свердловскую область в 2020 году посетили 800 тысяч туристов – это в два раза меньше, чем в докоронавирусный 2019 год, когда в регион приехали 1,6 миллиона человек. Зато внутри области жители стали путешествовать активнее: местные природные парки приняли десятки тысяч посетителей. Но в нынешнем году в регион надеются привлечь больше туристов: их ждут «Ночь музыки», «Иннопром» и новый «императорский» вагон поезда в Алапаевск.

Турпоток упал, но природные парки оказались в плюсе

Пандемия коронавируса ожидаемо негативно сказалась на туристическом потоке в Свердловскую область в 2020 году. Как уже писал «Новый День», почти на полгода были отменены крупные деловые мероприятия, которые из года в год обеспечивали загрузку отелей. Путешествия в прошлом году тоже были под большим вопросом: музеи, театры и рестораны не работали, либо работали с серьезными ограничениями. В результате, по данным министерства инвестиций и развития Свердловской области, турпоток в 2020 году упал в два раза по сравнению с 2019 годом.

«В 2019 году регион посетило 1,6 млн человек. Год стал знаковым для региона, богатым на события и даты. Открылся конгресс-центр, состоялись такие крупные мероприятия, как «Иннопром» и GMIS, Всемирный день городов, Международный туристский форум «Большой Урал» и многие другие. 2020 год внес свои коррективы. […] Туристский поток по стране в 2020 году снизился в среднем в 3 раза по сравнению с 2019 годом. В Свердловской области снижение чуть меньше – в два раза, объем потока в январе-декабре 2020 года составил 0,8 млн человек. Официальные показатели принимаются из расчета числа размещенных в коллективных средствах размещения, то есть тех, кто остается в регионе минимум на одну ночь», – пояснили «Новому Дню» в министерстве инвестиций.

При этом в плюсе из-за закрытых границ оказались местные природные парки. Напомним, они открылись в середине мая, и почти сразу привлекли огромное количество людей. За первые 11 дней работы «Бажовские места» в Сысертском городском округе посетили 5 тысяч человек, хотя за весь месяц май 2019 года приехали лишь 4 тысячи. Летом были случаи, когда люди по несколько часов стояли в очереди за билетами на вход.

«На росте популярности, по мнению экспертов, сказалось закрытие границ между странами и ограничение передвижения туристов, – рассказали «Новому Дню» в мининвесте. – Всего с мая по декабрь 2020 года природный парк «Бажовские места» посетило 69,7 тысячи человек (в 2019 году – 55,5 тысячи); природный парк «Оленьи ручьи» посетило 120 тысяч человек (в 2019 году – 103 тысячи)».

Как и в прежние годы, больше всего туристов посетило музей военной техники УГМК в Верхней Пышме (73 тысячи человек в 2020 году), Ельцин-центр (более 70 тысяч человек), Невьянский историко-архитектурный музей – или проще Невьянскую наклонную башню (более 60 тысяч), Нижнесинячихинский музей-заповедник деревянного зодчества (26,4 тысячи), «Парк сказов» (11,6 тысячи). Горнолыжный комплекс «Гора Белая» в 2020 году привлек 204,5 тысячи посетителей.

В 2021 году в регион будут привлекать «Иннопромом» и «Императорским маршрутом»

В 2021 году, когда коронавирусные ограничения начинают постепенно смягчать, представители туристической отрасли надеются, что в Свердловскую область приедет больше гостей. Этому, в том числе, может поспособствовать третий этап акции по возврату средств за путешествия по России. Программу кешбэка планировали запустить уже с середины февраля, но сейчас в Ростуризме говорят о запуске ближе к концу месяца. Предполагается, что 20% от стоимости можно будет вернуть на карту «Мир» как за полноценный тур, так и за бронирование отелей.

«На данный момент формируется список предприятий туристской индустрии региона, которые примут участие в программе», – сообщили в министерстве инвестиций.

Привлечь туристов в 2021 году попробуют и новыми маршрутами, и восстановлением традиционных фестивалей и деловых мероприятий. В частности, с 20 февраля начинает курсировать туристический поезд с брендовым вагоном «Императорский маршрут» Екатеринбург – Алапаевск – Екатеринбург. Летом в традиционном формате планируют провести «Иннопром». На данный момент областные власти говорят, что и «Ночь музыки», и фестиваль «Лето на заводе», и Ирбитская ярмарка, Демидов-фест и другие мероприятия должны пройти офлайн. Хотя, конечно, ситуация с заболеваемостью коронавирусом еще может внести свои коррективы.

Как писал «Новый День», в 2020-м загрузка отелей в Свердловской области падала до нуля, одни временно консервировались, другие придумывали всевозможные способы заработка – открывали коворкинги, организовывали доставку еды из расположенных в гостиницах кафе, сдавали номера для самоизоляции, перепрофилировались в обсерваторы, либо размещали медиков, работавших в «красной зоне». С осени 2020-го ситуация стала выравниваться: когда в Свердловской области были разрешены официальные мероприятия и конгрессы, а также возобновились деловая активность и командировки, номерной фонд стал постепенно заполняться.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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