Все лесопарки Свердловской области открываются для посетителей

В Свердловской области все региональные парки открываются для посетителей с 19 мая. Это «Оленьи Ручьи», «Река Чусовая», «Бажовские места», заказник Режевской и лесопарки Екатеринбурга – Шувакишский, Железнодорожный, Оброщинский, Московский, Калиновский, Шарташский, Санаторный, Лесоводов России, Карасьеозерский, Малоистокский, Юго-Западный, Уктусский, Нижне-Исетский, Южный.

«При посещении природных территорий обязательно соблюдение режима социальной изоляции, использование средств индивидуальной защиты, соблюдение масочного режима. Обращаем внимание посетителей парков на необходимость соблюдения противопожарного режима, а также использования средств защиты от клещей», – сообщается на сайте минприроды Свердловской области.

Как рассказал «Новому Дню» директор Шарташского лесопарка Артур Зиганшин, руководители лесопарков накануне получили распоряжение от минприроды. Добавим, губернатор Евгений Куйвашев в инстаграме сообщал, что с 19 мая планирует разрешить посещение всех парков и скверов, однако к этому моменту официального указа об их открытии не было. Выходить на прогулку уральцам официально можно с 13 мая.

Однако сегодня стало известно, что Роспотребнадзор требует отменить все послабления режима и разрешение на прогулки.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 15.05.20

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