Свердловчанам разрешили гулять и заниматься спортом на улице

Евгений Куйвашев сегодня вечером подписал указ, разрешающий прогулки и занятия спортом на свежем воздухе.

В документе сообщается, что заниматься спортом можно максимум вдвоем и выдерживая расстояние не менее пяти метров. Гулять можно «при соблюдении социального дистанцирования», причем также максимум вдвоем. Отметим, последнее будет проблемно соблюдать воспитывающим двух и более детей. Посещать места массового скопления людей запрещено, сохраняется и запрет на детские площадки. Указ вступает в силу с момента опубликования, то есть эти разрешения уже действуют.

Добавим, ранее в инстаграме губернатор анонсировал открытие торговых центров и парков с 19 мая.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 13.05.20

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