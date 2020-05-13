В Свердловской области с 19 мая откроются торговые центры, уличные кафе и парки

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев анонсировал снятие части ограничительных мер в регионе с 19 мая.

На следующей неделе смогут возобновить работу все магазины и торговые центры с соблюдением санитарной нормы по количеству посетителей – не более одного человека на 10 квадратных метрах. При этом каждый магазин перед открытием должен получить декларацию о санэпидбезопасности (документ находится в разработке). Куйвашев подчеркнул, что фуд-корты, кинотеатры и развлекательные зоны в ТЦ по-прежнему будут закрыты. Предприятия общепита могут открыться в формате уличных кафе также после получения декларации о санэпидбезопасности и выполнении санитарных норм.

Для жителей разрешат индивидуальные прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, в том числе посещение парков и скверов. «Однако по-прежнему важно соблюдать дистанцию, поэтому настойчиво прошу не собираться компаниями», – предупредил губернатор.

В муниципалитетах в зависимости от ситуации с коронавирусом будет разрешено увеличить количество дежурных групп в детских садах. Решения по этому поводу будут принимать главы территорий.

«В отношении 18 муниципалитетов, включая Екатеринбург, где эпидситуация менее благополучна, часть ограничительных мер сохраняется. В том числе сохраняется действующий запрет на продажу алкогольной продукции в розничных магазинах после 19.00 (на предприятия общепита это не распространяется). Также в этих муниципалитетах остаются ограничения на работу парикмахерских: можно только стричься. Косметологии смогут работать, только если у них есть медицинская лицензия. В остальных муниципалитетах Свердловской области смогут в полном объеме работать и парикмахерские, и салоны красоты с массажными кабинетами, и бани», – написал Куйвашев в Instagram.

При этом на территории всего региона сохраняется масочный режим, самоизоляция для людей старше 65 лет, требования по санобработке всех общественных помещений, транспортных средств, подъездов многоквартирных домов.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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