Главный санитарный врач просит Евгения Куйвашева отменить послабления режима и разрешение на прогулки

Главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских просит губернатора региона пересмотреть свое решение по ослаблению режима самоизоляции и открытию ТРЦ, салонов красоты и прочих предприятий.

Письмо в адрес Евгения Куйвашева источник из Роспотребнадзора направил в некоторые уральские СМИ. В документе говорится, что Дмитрий Козловских просит отменить указ губернатора от 13 мая, которым снимается часть ограничительных мер. По мнению санитарного врача, ситуация с коронавирусом в Свердловской области остается неблагополучной. Как пишет агентство ЕАН со ссылкой на письмо Козловских, коэффициент распространения инфекции не должен превышать 1 (в Свердловской области – 1,1), свободный коечный фонд должен составлять не менее 50% от нормативной потребности в инфекционных койках (у нас 30,4%), а охват тестированием не может быть меньше 70 на 100 тыс. населения в день (у нас 66).

На основании этого Дмитрий Козловских предлагает не ослаблять меры, а напротив, продлить режим самоизоляции и не открывать торговые центры, салоны красоты и прочие предприятия в сфере торговли и услуг. Также врач предлагает запретить торговлю на открытых рынках и ярмарках.

В региональном оперштабе по противодействию распространению коронавируса «Новому Дню» подтвердили, что такое письмо в адрес губернатора было получено.

«Предложения регионального управления Роспотребнадзора о реализации мер, направленных на предупреждение и ограничение распространения коронавирусной инфекции на территории региона, за подписью главного государственного санитарного врача по Свердловской области Дмитрия Козловских получены. Они изучаются и прорабатываются», – сообщили в оперштабе.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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