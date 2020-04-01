Шарташский лесопарк «закрыли» от посетителей

Шарташский лесопарк закрывается для посетителей. С сегодняшнего дня на входах в парк и в самых популярных местах развешивают таблички, завтра за посетителями начнут наблюдать инспекторы. «В связи с расширением ограничительных мер по борьбе с короновирусной инфекцией и на основании Указа губернатора Свердловской области №151-УГ от 30.03.2020 Шарташский лесной парк закрыт! ГБУ СО «Шарташский лесной парк» просит вас с пониманием отнестись к подобным мерам и оставаться в эти дни дома», – сообщил на «Фейсбуке» директор ГБУ «Шарташский лесной парк» Артур Зиганшин. Лесопарк физически закрыть невозможно, так как территория не огорожена по периметру.

В разговоре с корреспондентом «Нового Дня» Зиганшин уточнил, что на входах и в самых популярных зонах – на Песках, близ «Карасиков», на Каменных палатках – устанавливают предупреждающие таблички. «К сожалению, нерабочие дни многие восприняли как каникулы, погода стоит хорошая. Поэтому пока закрываемся. Наша задача в первую очередь контролировать, как соблюдается карантин арендаторами. Проверять будут инспекторы, они же будут информировать группы людей, если такие будут, о необходимости самоизоляции. К тому же парк пока не обработан от клещей, в этом году снег быстро сошел, еще не успели», – прокомментировал Зиганшин.

Он уточнил, что на всю территорию лесопарковой зоны, за которую отвечает его ГБУ, приходится два инспектора. Отметим, первоначально, до введения режима самоизоляции, парк закрывать не планировали. Но арендаторам – кафе и базам – запретили работать с 28 марта.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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