К Романовым добавят Демидовых: на Среднем Урале готовят новый турмаршрут

В Свердловской области хотят запустить новый туристический маршрут по местам, связанным с династией Демидовых, которые возводили на Урале заводы. На следующей неделе оценивать уральское ноу-хау приедет комиссия из Ростуризма и Ассоциации туроператоров России, которая должна будет дать оценку: можно ли присвоить маршруту статус брендированного.

«Сейчас мы готовим еще один новый маршрут, готовим его к получению статуса брендированного. Это Демидовский маршрут, который пройдет по пяти территориям – Невьянску, Нижнему Тагилу, Нижнесалдинскому округу и другим. Он охватывает девять основных достопримечательностей, которые связаны с династией Демидовых. Покажем наши креативные площадки, где можно будет что-то создавать руками, а также объекты, которые списаны в нитку маршрута», – рассказала на пресс-конференции в ТАСС и.о. директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова.

С 18 октября в Свердловской области будет работать комиссия Ростуризма и АТОР. Эксперты рассмотрят разработки в рамках Демидовского маршрута и дадут оценку: может ли он претендовать на статус «брендированный».

«Он будет также относиться к направлению, которое активно развивается в регионе, – промышленный туризм», – отметила Надежда Шестакова.

Правда, на пресс-конференции спикеры не ответили, насколько активно промышленный туризм сегодня развит. По данным Министерства инвестиций и развития Свердловской области, сегодня порядка десяти промпредприятий соглашаются пускать на свою территорию туристов. Это Белоярская АЭС, Северская домна, Сысертский фарфоровый завод и другие. С Уралвагонзаводом пока не удалось договориться, чтобы туристов пускали кататься на танках (такой план был несколько лет назад).

Напомним, весной 2021 года из Екатеринбурга в Алапаевск запустили специальный брендированный вагон «Императорский маршрут», который, кстати, пользуется большой популярностью – билеты раскупают заранее. Прокатиться на нем могут купившие тур выходного дня по Романовским местам. Он включает в себя поездку в том самом вагоне до Алапаевска и обратно, а также экскурсии.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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