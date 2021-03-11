Билеты в Императорский вагон до Алапаевска проданы до мая: спрос оказался огромным (ФОТО)

Запущенный 20 февраля тур выходного дня на Императорском вагоне до Алапаевска и обратно стал пользоваться огромной популярностью у туристов. Билеты все распроданы до мая 2021 года, хотя стоимость такой поездки с экскурсиями по Романовским местам начинается от 2590 рублей.

Специальный брендированный вагон «Императорский маршрут» запустили из Екатеринбурга до Алапаевска 20 февраля 2021 года. Прокатиться на нем могут только туристы, купившие тур выходного дня по Романовским местам. Он включает в себя поездку в том самом вагоне до Алапаевска и обратно, а также экскурсии. Путешественники побывают в музее «Напольная школа в Алапаевске», где в 1918 году содержались под охраной представители Дома Романовых, посетят женский монастырь Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны Романовой и памятник Елисавете Романовой, Свято-Троицкий собор. Затем туристы побывают в Верхней Синячихе, в мужском монастыре, на Святой Шахте, в доме-музее Чайковского. После всех экскурсий можно будет отдохнуть на обратном пути в Екатеринбург. Время в пути – 2 часа 55 минут.

Сам Императорский вагон, вопреки представлениям многих, – это обычный современный железнодорожный вагон с комфортными самолетными креслами, кондиционерами и туалетами. Императорским он назван, поскольку на нем организован тур в рамках единого «Императорского маршрута», который сегодня проходит по нескольким регионам России. Кроме того, внутри вагона есть фотозона с костюмами начала ХХ века. Пассажирам выдают аудиогиды на русском, английском и китайском языках – они рассказывают историю Дома Романовых, связанную с Екатеринбургом и Алапаевском.

Сегодня на сайте «Императорского маршрута» для бронирования тура в вагоне до Алапаевска доступны места только на май 2021 года и более поздние месяцы. В департаменте информполитики губернатора Свердловской области «Новому Дню» сообщили, что все остальные туры «Императорский вагон» до мая уже раскуплены туристами. Цена такого путешествия на сегодняшний день составляет 2590 рублей на человека, в нее включена дорога, все экскурсии и обед.

Напомним, в прошлом году турпоток в Свердловской области сократился в два раза из-за пандемии: регион посетили 800 тысяч туристов вместо 1,6 миллиона в 2019 году. Зато внутри области жители стали путешествовать активнее: местные природные парки приняли десятки тысяч посетителей. В этом году власти надеются на восстановление спроса, в том числе, со стороны туристов из других регионов. «Императорский вагон» будет одной из новых фишек, которые должны привлекать путешественников.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 11.03.21

В Свердловской области снизилось число тяжелых случаев Covid-19. / Авиакомпаниям дали допуски на полеты в Египет, Иорданию и Испанию. / Бизнесменов просят не дарить Куйвашеву поздравления в глянце. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2021, РИА «Новый День»