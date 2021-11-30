Количество рейсов «Императорского вагона» увеличили в два раза: в Новый год будет бал и колядки

В новогодние праздники в «Императорском вагоне» можно будет не просто съездить в Алапаевск и побывать в Романовских местах, но и потанцевать на балу в старинном особняке или поучаствовать в деревенских колядках. Брендированный маршрут оказался так популярен у туристов, что в 2021 году количество рейсов увеличили в два раза по сравнению с запланированным.

Напомним, «Императорский вагон» запустили из Екатеринбурга до Алапаевска 20 февраля 2021 года. Прокатиться на нем могут только туристы, купившие тур выходного дня по Романовским местам. Он включает в себя поездку в том самом брендированном вагоне до Алапаевска и обратно, а также экскурсии: в музее «Напольная школа в Алапаевске», где в 1918 году содержались под охраной представители дома Романовых, в женском монастыре Преподобномученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны Романовой, в Нижней Синячихе и так далее.

Как рассказали «Новому Дню» в министерстве инвестиций Свердловской области, спрос на туры в «Императорском вагоне» – огромный.

«На 2021 год по маршруту Екатеринбург – Алапаевск – Екатеринбург было запланировано 34 рейса брендированного вагона, но в связи с популярностью железнодорожного тура у туристов количество отправлений увеличено до 60 рейсов. На предновогодние и новогодние даты отмечается повышенный спрос, – отметили в министерстве. – С февраля по октябрь 2021 года в вагоне совершили путешествие более 2300 человек, как жителей Свердловской области, так и гостей региона».

В ведомстве рассказали, что на брендирование вагона потратили 1 миллион рублей, а вагон был приобретен в лизинг правительством Свердловской области. При средней цене на тур 2800 рублей туристы заплатили с начала года почти 6,5 миллиона рублей.

На новогодние праздники туроператор «Императорского вагона» подготовил несколько специальных программ, которые будут интересны как православным (тематическая поездка в Рождество), так и семьям с детьми (колядки, новогодний бал).

Так, уже 2 января состоится программа «Костинские новогодние забавы». Кроме посещения «Напольной школы Алапаевска», где в период с мая по июль 1918 года содержались под охраной представители дома Романовых, посещения Свято-Троицкого собора, в тур добавили праздничных элементов. После обеда туристы отправятся в село Костино, где узнают об особенностях крестьянского быта жителей села, ремеслах. Затем можно будет погадать в купеческой горнице, переодеться ряжеными и пойти колядовать по селу. Костюмы предоставят организаторы. Также будет катание на лошадях, «метлобой», «валенкобой», катание с горки.

3 января – программа «Новый год в Нижней Синячихе». Участникам расскажут о новогодних традициях в крестьянских семьях, будет встреча с Дедом Морозом, новогодние песни, хороводы вокруг елки. И, конечно, посещение памятных мест, где были Романовы.

7 января – «Светлый Ангел Рождества». Праздничная программа включает в себя посещение святых мест, связанных с царственными великомучениками, а на обратном пути в стилизованном вагоне «Императорский маршрут» проведут мастер-класс по изготовлению рождественского ангела.

И, наконец, 8 января – «Новогодний бал-маскарад в Нижней Синячихе». Можно будет взять в аренду костюмы, разучить танцы и бальные игры середины XIX – начала XX века. Будет работать фотозона с тематическими аксессуарами: маски, шляпки, перчатки, веера.

Добавим, что стоимость тематических новогодних программ чуть выше, чем обычно. Тур выходного дня обойдется в 3000-3450 рублей с человека. На праздничные даты осталось от 30 до 43 свободных мест.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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