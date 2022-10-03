На новом поезде в «Оленьи ручьи» за лето съездили 4,5 тысячи туристов

За лето на рельсовом автобусе «Орлан» в парк «Оленьи ручьи» съездили более 4,5 тысячи туристов, в том числе – из Китая, Казахстана и Узбекистана. Еще 3 тысячи путешественников побывали в Алапаевске на «Императорском вагоне».

«В Свердловской области пригородными поездами, назначенными специально для туристов с апреля по сентябрь, перевезено более 13 тысяч человек, – сообщили в департаменте информполитики губернатора. – На «Орлане», кроме жителей региона, путешествовали гости из других регионов страны: Москвы, Нижнего Новгорода, Ижевска, Норильска, Горно-Алтайска, Тюмени, Перми, а также туристы из других стран: Китая, Казахстана, Узбекистана».

Спросом пользовалась и «туристическая» «Ласточка», которая по субботам отправляется из Екатеринбурга в Каменск-Уральский. С 16 апреля по 8 октября ее пассажирами стали более 6 тысяч человек. Поезд запустили весной для комфортных одно- и двухдневных путешествий, кроме того, при предъявлении билета на «Ласточку» туристам доступны специальные экскурсии: пешеходные прогулки по Каменску-Уральскому и на посещение колокольного завода.

Также этим летом в Свердловской области вдвое вырос спрос на перевозки детских организованных туристических групп. С апреля по сентябрь на поездах отправились 3 тысячи школьников. Самым популярным стал маршрут в Егоршино, где расположены детские оздоровительные лагеря. На втором месте – поездки из Екатеринбурга до станций «Северка» и «Хрустальная», откуда традиционно стартуют однодневные походы.

Напомним, рельсовый автобус «Орлан» в «Оленьи ручьи» запустили впервые в мае этого года. В том числе благодаря этому парк стал самым популярным среди прочих природных достопримечательностей региона этим летом. А «Императорский вагон» курсирует в Алапаевск, по романовским местам, с февраля 2021 года. Все это время маршрут пользуется большой популярностью у туристов, глубина продаж иногда достигает пары месяцев.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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