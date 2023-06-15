«Орланы» до парка «Оленьи ручьи» запускают с опозданием на месяц из-за пожаров

С 17 июня из Екатеринбурга до парка «Оленьи ручьи» запустят первые в этом году «Орланы». Вход в природный парк разрешен только туристическим группам. Сопровождающего можно будет взять на месте.

«Поезд №7011/7012 Екатеринбург – Михайловский завод будет курсировать по выходным и праздничным дням с 17 июня по 26 ноября. Остановки – Дружинино, Бажуково, Аракаево», – сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Расписание рельсовых поездов составлено таким образом, чтобы туристы успели днем погулять по «Оленьим ручьям», а вечером вернуться в Екатеринбург. Поезд до парка отправляется с вокзала в 08:13, в обратном направлении – в 17:26. Время в пути – 2 часа 37 минут. Стоимость билета – 436 рублей по полному тарифу в одну сторону. Продажи открываются за 10 дней до даты отправления.

Напоминаем, что в Свердловской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Поэтому доступ в природные парки разрешен только организованным экскурсионным группам. Однако самостоятельные туристы, прибывшие в парк на «Орлане», смогут отправиться на прогулку по маршрутам «Карстовый мост» или «По долине реки Серга» с сопровождающим от парка (услуга предоставляется бесплатно), – уточнили в СвЖД. Кроме того, можно заранее приобрести у туроператора готовый тур, в который включен проезд в обе стороны, сопровождение гида в поезде, экскурсионное обслуживание в парке и билет в сам парк.

Напомним, «Орланы» до «Оленьих ручьев» планировали запустить с середины мая. Но из-за огромного количества природных пожаров пришлось перенести старт программы на месяц. В прошлом году на рельсовых поездах в природный парк съездило 4,5 тысячи туристов.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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