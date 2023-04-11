В мае до парка «Оленьи ручьи» вновь запустят прямой поезд «Орлан»

В этом сезоне до парка «Оленьи ручьи» вновь запустят прямой рельсовый поезд из Екатеринбурга. Первый рейс «Орлана» запланирован на 13 мая.

«С 13 мая по 22 октября по выходным и праздничным дням – «Орлан» до природного парка «Оленьи ручьи» (пригородный поезд № 7011/7012 Екатеринбург – Михайловский завод)», – сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги.

Напомним, впервые рельсовый автобус «Орлан» до природного парка запустили год назад, в мае 2022 года. За лето на нем съездили более 4,5 тысячи туристов, в том числе – из Китая, Казахстана и Узбекистана. Благодаря этому парк стал самым популярным среди прочих природных достопримечательностей региона.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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