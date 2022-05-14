В «Оленьи ручьи» запустили первый рельсовый автобус из Екатеринбурга

С сегодняшнего дня из Екатеринбурга в «Оленьи ручьи» запущен рельсовый автобус – курсировать он будет до 22 октября. Но отправиться на нем в природный парк можно только в рамках экскурсионного тура.

Поезд будет ходить по выходным и праздничным дням, отправка из Екатеринбурга в 8.13, прибытие на станцию Бажуково в 10.50. Время в пути составит 2 часа 37 минут. В обратную сторону поезд будет выезжать в 17.26 и прибывать в Екатеринбург в 20.09. Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, разработаны три маршрута: «По долине река Серга», протяженностью 6 км, «Карстовый мост» – 7 км, «Южная тропа» – 5,5 км. У туристов будет более шести часов для прогулки по природному парку.

Как писал «Новый День», «Орланы» собирались запустить в «Оленьи ручьи» с 1 мая, но из-за погоды первый рейс перенесли на 14 мая. Стоимость тура – 1200 рублей для детей и 2200 рублей для взрослых, питание за дополнительные деньги.

Екатеринбург, Марина Иванова

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