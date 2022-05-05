Билеты на поезд «Орлан» до «Оленьих ручьев» будут продавать только в составе тура

С 14 мая из Екатеринбурга в парк «Оленьи ручьи» будет курсировать рельсовый автобус «Орлан». Но билетов на него в свободной продаже нет. Их можно приобрести только в составе тура за 1200-2200 рублей. В цену включен билет в сам парк и экскурсионное сопровождение.

Как писал «Новый День», «Орланы» собирались запустить в «Оленьи ручьи» с 1 мая, но из-за погоды первый рейс перенесли на 14 мая. Также стало известно, что оператором на маршруте будет оператор «Студия приключений ЮБиТу». Купить билеты только на поезд не получится – они продаются в составе тура выходного дня.

По данным туроператора, сейчас доступны два маршрута: «По долине реки Серга» (6 км) и «Карстровый мост» (7 км). Стоимость – от 1200 рублей (для детей до 7 лет) до 2200 рублей (для взрослых). За эти деньги турист получит билет на «Орлан», билет в «Оленьи ручьи», а также полное экскурсионное сопровождение. Во время трансфера экскурсоводы расскажут про зарождение горнозаводской цивилизации, про развитие железных дорог на Урале. А непосредственно в парке посетителей будет сопровождать гид, который расскажет про историю этих мест. Обед и страховку от клеща можно заказать за дополнительную плату.

От вокзала Екатеринбурга «Орлан» будет отправляться по выходным и праздникам в 08:13, на станцию Бажуково прибывать в 10:50. В обратный путь рельсовый автобус выходит в 17:26, и в 20:09 прибывает в Екатеринбург.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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