российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 6 мая 2022, 13:55 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Слухи, Видео, Рабкрин, Уикенд

Собакам тут не место – свердловский парк продемонстрировал гостеприимство

Уральские туристы удивлены политикой природного парка «Оленьи ручьи», который выставил на своем сайте предупреждение для посетителей.

«Собакам в парк нельзя! Вот такое объявление встречает всех посетителей сайта «Оленьих ручьев» поверх всей остальной информации. Ни здравствуйте, как говорится, ни наплевать. У меня собаки, например, нет, хоть бы таргет настроили, а то кому-то оскорбительным показаться может», – поделилась с агентством екатеринбурженка Анастасия.

Напомним, до «Оленьих ручьев» с середины мая будет ходить рельсовый автобус «Орлан», правда, выяснилось, что купить на него билеты нельзя – только если приобрести экскурсионный тур, стоимость которого для взрослых составляет 2200 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Ссылки по теме

Билеты на поезд «Орлан» до «Оленьих ручьев» будут продавать только в составе тура

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Туризм,