Собакам тут не место – свердловский парк продемонстрировал гостеприимство

Уральские туристы удивлены политикой природного парка «Оленьи ручьи», который выставил на своем сайте предупреждение для посетителей.

«Собакам в парк нельзя! Вот такое объявление встречает всех посетителей сайта «Оленьих ручьев» поверх всей остальной информации. Ни здравствуйте, как говорится, ни наплевать. У меня собаки, например, нет, хоть бы таргет настроили, а то кому-то оскорбительным показаться может», – поделилась с агентством екатеринбурженка Анастасия.

Напомним, до «Оленьих ручьев» с середины мая будет ходить рельсовый автобус «Орлан», правда, выяснилось, что купить на него билеты нельзя – только если приобрести экскурсионный тур, стоимость которого для взрослых составляет 2200 рублей.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»