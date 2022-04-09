Из Екатеринбурга в «Оленьи ручьи» запускают прямой поезд

С 1 мая из Екатеринбурга до природного парка «Оленьи ручьи» будет ходить прямой пригородный поезд. Он будет курсировать по выходным и праздникам в режиме экспресса, то есть – без остановок. Время в пути составит 2,5 часа.

«На маршруте будет курсировать современный рельсовый автобус «Орлан». Этот подвижной состав предназначен для неэлектрифицированных участков железных дорог. Каждый вагон поезда оборудован климатической установкой с системой очистки и обеззараживания воздуха, в головных вагонах расположены санитарные комнаты. В салоне установлены мягкие сидения, есть широкие багажные полки и информационные табло. Созданы условия для поездок маломобильных пассажиров», – сообщает пресс-служба Свердловской железной дороги. Поезд будет курсировать до 30 сентября.

В департаменте по развитию туризма планируют сформировать на базе этого экспресса туры выходного дня. Сейчас выбирают туроператора, который будет заниматься этой программой. В турпакет, кроме трансфера, войдет билет в сами «Оленьи ручьи», питание, экскурсионная программа.

Новый маршрут в «Оленьи ручьи» укладывается в концепцию развития внутреннего туризма, которой планируют следовать власти Свердловской области. Вице-губернатор Дмитрий Ионин ранее отвечал «Новому Дню», что «нужно равивать те локации, куда люди уже ездят». В числе таких он назвал «Оленьи ручьи», Чусовую, Ирбит, перевал Дятлова.

Напомним, «Оленьи ручьи» – природный парк в Свердловской области, в 100 км от Екатеринбурга. Открыт в 1999 году на границе трех предгорий и горной полосы Среднего Урала. Площадь парка составляет 127 квадратных километров, на его территории находится более 20 памятников природы. Для посетителей оборудовано пять пешеходных маршрутов протяженностью от 4 до 18 километров.

https://newdaynews.ru/ekaterinburg/754722.html

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»