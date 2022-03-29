«Надо развивать локации там, где люди уже ездят», – вице-губернатор Ионин рассказал, что будут продвигать Чусовую и Ирбит

Вице-губернатор Дмитрий Ионин заявил, что в Свердловской области будут уделять внимание прежде всего тем туристическим объектам, которые уже сейчас популярны.

«Надо развивать локации там, где люди уже ездят. Если люди уже сплавляются по Чусовой, надо объединиться с Пермским краем, построить какие-то причалы, кемпинги, глэмпинги, места, где покушать. Если байкеры со всего мира уже съезжаются в Ирбит, надо сделать, чтобы им было комфортно съезжаться в Ирбит. Есть люди, которые ездят на перевал Дятлова, надо завернуть это в турпродукт, надо, чтобы человек понимал: «О, я могу на выходные съездить на перевал Дятлова, в «Оленьи ручьи», куда угодно». Очень много подобных проектов. Отрасль въездного туризма точно получит второе дыхание», – рассказал Ионин на пресс-конференции в ТАСС, отвечая на вопрос «Нового Дня».

Он также добавил, что объективно отрасль в этом году будет развиваться. Уже к этому летнему сезону в Свердловской области начнут готовить инфраструктуру, правда, пока неизвестно, какую.

«Эта задача отрабатывается недавно созданным департаментом туризма под руководством Эльмиры Тукановой, при большой поддержке Ростуризма. Федеральное агентство дает серьезную грантовую поддержку, предприниматели могут заявляться на эту поддержку. Иногда достаточно существенную, вплоть до того, что для строительства глэмпингов, кемпингов государство будет закрывать до половины расходов», – заявил Ионин.

Ранее эксперты туррынка неоднократно упрекали власти Свердловской области в том, что в регионе недостаточно внимания уделяется развитию въездного туризма и инфраструктуры. Для того чтобы регион включился в реализацию нацпроекта «Туризм» и привлекал деньги из федерального бюджета и от инвесторов, создали новый департамент. Его глава Эльмира Туканова ранее заявляла, что средства будут искать через гранты, участие в конкурсах. В Свердловской области на данный момент не хватает загородных отелей и турбаз. Но инвесторов для их строительства никак не могут найти.

Екатеринбург, Евгения Вирачева, Ольга Тарасова

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