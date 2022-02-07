Новому департаменту туризма придется искать деньги на проекты на стороне

«Основной задачей департамента будет привлечение частных инвестиций, субсидий из федерального бюджета и, конечно, систематизация деятельности туротрасли», – рассказала сегодня на пресс-конференции глава нового департамента по туризму Эльмира Туканова. По ее словам, на 2022 год из областного бюджета на всю туротрасль выделили всего 122 миллиона рублей, остальные деньги придется искать на стороне.

По словам Тукановой, подобные департаменты открылись во всех регионах России, поскольку с конца 2021 года в стране начал работать нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства», в рамках которого субъекты РФ могут получить поддержку. При этам на работу самого департамента, а также Центра развития туризма и «Управляющей компании туристско-рекреационными кластерами» в бюджете региона выделено всего 122 миллиона рублей.

«Сейчас идет получение предпринимателями грантов от Ростуризма на создание глэмпингов, благоустройство пляжей. Проходит конкурс Ростуризма на создание туристических центров в городах, в котором принимают участие, в том числе города Свердловской области. У любого города есть шанс получить до 250 миллионов рублей на создание пешеходных зон, туристской навигации, создание визит-центров в исторических центрах городов, велодорожек, инфраструктуры, которая будет отвечать запросам современного туриста. Туалеты элементарно можно включать в эти проекты. Сейчас проекты готовят очень многие города региона: Ирбит, Талица, Невьянск, Нижний Тагил, Екатеринбург. Мы надеемся, что города станут победителями», – рассказала Эльмира Туканова о возможных вариантах привлечения федеральных денег.

Также в рамках нацпроекта, возможно, начнутся какие-то реальные работы по строительству отелей и других объектов кластера «Гора Белая». «2,5 года велась подготовительная работа. Была задача перевести земли из одного назначения в другое, чтобы можно было привлекать инвесторов. Был готов проект по развитию «Горы Белой». Это дает нам задел, чтобы мы в 2022 году подключились к нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» с этим проектом», – добавила Туканова.

Также, по ее словам, сейчас ведутся переговоры с Ростуризмом, чтобы объединить Свердловскую, Челябинскую области, Пермский край и Башкортастан для создания единой туристической инфраструктуры. «Тогда будет единый мастер-план. Маршруты, проходящие по территории нескольких регионов, будут иметь навигацию в едином стиле, они будут благоустроены. Будут, например, сплавы из Свердловской области в Пермский край – по Чусовой. В том числе, будет развита инфраструктура рек, которая в любом регионе требует вмешательства. Туристы, которые путешествуют по рекам, они не имеют никакой инфраструктуры: ни стоянки, ни пристани, ни туалетов, ни отелей. Даже площадок оборудованных для формирования глэмпингов и кемпингов нет», – добавила Эльмира Туканова.

Но когда в Свердловской области начнется реальное строительство туристической инфраструктуры, а не ее проектирование, пока не известно.

Напомним, новый департамент по развитию туризма в Свердловской области начал работать с 1 января 2022 года. Это – новый орган исполнительной власти, которому отошли полномочия одного из отделов министерства инвестиций и развития. Возглавила департамент Эльмира Туканова, которая ранее была директором Центра развития туризма Свердловской области, а затем менее года занимала аналогичную должность в Башкортастане.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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