На должность главного по туризму в Свердловской области появилось два кандидата

В Свердловской области с 1 января начнет работать отдельный департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства. Его соберут из сотрудников министерства инвестиций и Центра развития туризма. По данным источников «Нового Дня», на кресло главы претендуют два кандидата.

«Исполнительный орган государственной власти Свердловской области будет сформирован благодаря перераспределению кадровых ресурсов Министерства инвестиций и развития Свердловской области и Центра развития туризма региона. Департамент начнет функционировать с 1 января 2022 года», – сообщает сегодня департамент информполитики губернатора.

Как говорят источники в туротрасли, на кресло директора департамента претендуют два человека. Наиболее вероятный сценарий – в Свердловскую область вернется Эльмира Туканова, которая ранее возглавляла ЦРТ (кстати, с момента ее ухода должность пустует до сих пор, – прим. ред.), последний год она провела на аналогичной должности в Башкирии, но была освобождена с поста. Судя по соцсетям, Туканова уже находится в Екатеринбурге.

Второй кандидат, по словам наших собеседников, – гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич. В конце осени под его руководство перешло управление всеми туристско-реакреационными кластерами в Свердловской области, а значит, не исключено и повышение, считают источники.

«Хотя больше похоже на правду, что департамент возглавит Эльмира Туканова. А в ее подчинении будет компания во главе с Леонидом Гункевичем. И у многих возникает вопрос: как они поладят?» – поделились с «Новым Днем» собеседники.

Официально же ДИП в сообщении о создании департамента туризма ссылается на новоиспеченного замгубернатора Дмитрия Ионина, который, вероятно, будет курировать работу департамента.

«Новый департамент будет работать на достижение ключевых показателей нацпроекта, – цитирует слова чиновника пресс-служба. – Это увеличение числа приезжающих к нам гостей, внедрение цифровых решений, повышение уровня комфорта и безопасности, создание новых маршрутов и туристических продуктов, увеличение числа занятых в сфере туризма. Мы ставим перед собой амбициозные задачи – увеличить к 2035 году поток гостей в Свердловскую область до 5 миллионов туристов ежегодно, в три раза больше чем сейчас».

Напомним, ранее эксперты говорили, что работа по развитию внутреннего туризма в Свердловской области провалена: в регионе не хватает загородных отелей и гостиниц, нет привлекательных маршрутов. Тем не менее, по итогам 2021 года турпоток в Свердловскую область может выйти на допандемийный уровень: за 10 месяцев регион посетили 1,3 миллиона туристов (в 2019 году было 1,6 миллиона, в 2020 году – 800 тысяч человек).

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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