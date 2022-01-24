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Понедельник, 24 января 2022, 15:56 мск

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Замом Тукановой станет выходец из КРСУ

Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин, который курирует сферу въездного туризма в регионе, рассказал, кто станет заместителем главы его подшефного департамента. «Юрий Дмитриевич Патанин будет замом Эльмиры Тукановой. Она будет заниматься туристическими маршрутами, Патанин – отработками с инвесторами и привлечением софинансирования», – пояснил Ионин сегодня на пресс-конференции.

Он рассказал, что Патанин прежде работал в Корпорации развития Среднего Урала, где курировал направление государственно-частного партнерства. В департаменте по развитию туризма и индустрии гостеприимства он будет заниматься развитием необходимой инфраструктуры.

Как ранее писал «Новый День», департамент заработал 1 января 2022 года. По словам Ионина, новых работников в штат не набирали, все 29 человек (прежде сообщалось о 15), это сотрудники Центра развития туризма Свердловской области или Министерства инвестиций региона.

Прежде эксперты говорили, что работа по развитию внутреннего туризма в Свердловской области провалена: в регионе не хватает загородных отелей и гостиниц, нет привлекательных маршрутов. По итогам 2021 года турпоток в Свердловскую область не смог выйти на допандемийный уровень.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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