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Среда, 22 декабря 2021, 08:31 мск

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Эльмиру Туканову сегодня назначат главой департамента по туризму Свердловской области

Главой департамента по туризму Свердловской области сегодня станет Эльмира Туканова – бывшая руководитель Центра развития туризма, а затем госкомитета по туризму в Башкирии.

Указ должен сегодня подписать губернатор Евгений Куйвашев, – рассказали «Новому Дню» источники в туротрасли. «Действительно, разговоры о назначении Эльмиры Тукановой шли давно. И другого канидидата не нашлось», – говорят инсайдеры.

В министерстве инвестиций и развития Свердловской области комментировать данную информацию не стали, но посоветовали дождаться официального пресс-релиза, который разошлют сегодня.

Как ранее писал «Новый День», в штате департамента будет 15 человек. Их распределят на два отдела: развития туристской индустрии и организационно-правовой, финансово-экономической работы и государственной гражданской службы. У самой Тукановой должен появиться заместитель, которого также назначает губернатор Свердловской области. По словам инсайдеров, на эту должность хотят поставить близкого к министру инвестиций Виктории Казаковой человека.

«Заместитель будет заниматься вопросами земель, аренды, распределения ресурсов. Эльмире Тукановой, вероятно, достанется проведение праздников, мероприятий и так далее – работа, подобно той, которой она занималась в Центре развития туризма, – рассказал «Новому Дню» источник, знакомый с ситуацией. – Курировать работу всего ведомства будет заместитель губернатора Дмитрий Ионин. Многие на него возлагают надежды. Новый человек, молодой, может при нем удастся сдвинуть с мертвой точки развитие туристической инфраструктуры. Потому что все, что до этого делали ЦРТ и мининвест, недостаточно».

На первом этапе расформировывать ЦРТ не будут. Более того – департамент туризма будет находиться в одном здании с центром – на Московской, 11. Также в подчинении новой структуры окажутся все туристско-реакреационные кластеры (АНО «Управляющая компания туристско-реакреационными кластерами Свердловской области»), которыми с недавных пор руководит Леонид Гункевич.

Напомним, ранее эксперты говорили, что работа по развитию внутреннего туризма в Свердловской области провалена: в регионе не хватает загородных отелей и гостиниц, нет привлекательных маршрутов. Тем не менее, по итогам 2021 года турпоток в Свердловскую область может выйти на допандемийный уровень: за 10 месяцев регион посетили 1,3 миллиона туристов (в 2019 году было 1,6 миллиона, в 2020 году – 800 тысяч человек).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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