Оклад сотрудников нового департамента туризма составит 25 тысяч рублей

Новый департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства будет находиться в одном здании с Центром развития туризма. В штат наберут 15 человек, а средний оклад составит 25 тысяч рублей в месяц. Это следует из постановления правительства Свердловской области, которым утверждены основные положения о новой структуре.

По сути департаменту по туризму перейдут те полномочия, которые ранее выполнял соответствующий отдел в министерстве инвестиций Свердловской области. После 1 января, когда департамент заработает, в министерстве сократят должности госслужащих, занимавшихся туризмом, как следует из ранее опубликованного указа губернатора. Вероятно, эти люди просто перейдут на работу в департамент.

Согласно опубликованному сегодня постановлению правительства области, предельный лимит штатной численности департамента составит 15 человек. Фонд по должностным окладам – 373 764 рубля в месяц. То есть в среднем сотрудник будет получать 25 тысяч рублей в месяц + надбавки и премии. Конечно, скорее всего, зарплата директора и его заместителя будет выше. Кстати, назначать директора и заместителя будет лично губернатор Свердловской области. Он же имеет право и отстранить от работы. В департаменте будет два отдела: развития туристской индустрии и организационно-правовой, финансово-экономической работы и государственной гражданской службы.

Интересно, что территориально департамент разместится на Московской, 11, – в том же здании сейчас находится Центр развития туризма Свердловской области, который ранее возглавляла Эльмира Туканова, а сейчас в должности и. о. центром руководит Надежда Шестакова. ЦРТ перейдет в подчинение департаменту. Как и созданная недавно АНО «Управляющая компания туристско-реакреационными кластерами Свердловской области» (структура, которую недавно возглавил Леонид Гункевич, глава кластера «Гора Белая»). Также департаменту дали полномочия на все официальные взаимодействия с Ростуризмом, «Корпорацией Туризм.рф» и другими федеральными структурами.

В департаменте информполитики губернатора Свердловской области «Новому Дню» не смогли точно ответить, когда будет сформирован штат нового ведомства и когда будет назначен руководитель.

Как ранее писал «Новый День», источники говорят: на кресло директора департамента претендуют двое. Наиболее вероятный сценарий – в Свердловскую область вернется Эльмира Туканова, которая ранее возглавляла ЦРТ, последний год она провела на аналогичной должности в Башкирии, но была освобождена с поста. Судя по соцсетям, Туканова уже находится в Екатеринбурге.

Второй кандидат – гендиректор туристического кластера «Гора Белая» Леонид Гункевич. В конце осени под его руководство перешло управление всеми туристско-реакреационными кластерами в Свердловской области, а значит, не исключено и повышение, считают источники агентства.

«Хотя больше похоже на правду, что департамент возглавит Эльмира Туканова. А в ее подчинении будет компания во главе с Леонидом Гункевичем. И у многих возникает вопрос: как они поладят?» – поделились с «Новым Днем» собеседники.

Напомним, ранее эксперты говорили, что работа по развитию внутреннего туризма в Свердловской области провалена: в регионе не хватает загородных отелей и гостиниц, нет привлекательных маршрутов. Тем не менее, по итогам 2021 года турпоток в Свердловскую область может выйти на допандемийный уровень: за 10 месяцев регион посетили 1,3 миллиона туристов (в 2019 году было 1,6 миллиона, в 2020 году – 800 тысяч человек).

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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