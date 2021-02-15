Бывшую директора Центра развития туризма назначили на аналогичный пост в Башкирии

Экс-директора Центра развития туризма Свердловской области Эльмиру Туканову назначили председателем Госкомитета по туризму Республики Башкирия.

Об этом пишут сегодня башкирские СМИ. Глава республики Радий Хабиров объявил об этом на оперативном совешании в правительстве региона. Судя по фотографиям, Эльмира Туканова уже находится в Башкирии, она присутствовала на встрече.

Как ранее писал «Новый День», Эльмира Туканова покинула пост директора Центра развития туризма Свердловской области в конце минувшей недели. Источники сообщали, что чиновница получит назначение в одном из соседних регионов. Туканова возглавила ЦРТ в 2013 году. Ее называли ставленницей губернатора Евгения Куйвашева, с которым Туканова работала еще в Тюменской области. ЦРТ должен был заниматься продвижением Свердловской области на международном уровне и в России, а также организовывать прием делегаций. Однако работа центра неоднократно подвергалась критике. Например, в 2018 году во время Чемпионата мира по футболу в Екатеринбурге ЦРТ был одним из организаторов информационно-туристского центра на Плотинке. На него выделили 16 миллионов рублей из областного бюджета. Но он стал объектом насмешек горожан, общественников, журналистов.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

Екатеринбург. Другие новости 15.02.21

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