В Свердловской области провалена работа по внутреннему туризму

В 2021 году в Свердловской области резко снизилось количество туристов из других регионов. Об этом заявил сегодня на пресс-конференции президент Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.

«Мы видели разные данные по посещению Свердловской области. К ним есть вопросы, особенно к цифрам, которые были предоставлены отраслевым министерством. Дело в том, что мы можем сравнить общее число гостиниц и отелей в регионе и уровень их заполнения. Так вот, количество прибывших туристов гораздо меньше заявленной официальной цифры. Точно назвать сложно, но есть весомое снижение по сравнению с доковидным периодом. В целом у нас сложная ситуация с внутренним туризмом. Нам катастрофически не хватает загородных средств размещения. У нас есть проблемы инвестиционной привлекательности в сфере туризма. Мы считаем, что работа в этом направлении за последние годы была полностью провалена. И прежде чем говорить о приеме туристов из других регионов, надо сначала решить проблемы отдыха выходного дня для свердловчан», – отметил эксперт.

Представители уральского турбизнеса возлагают большие надежды на реализацию проекта «Гора Белая», который может стать прорывным. Михаил Мальцев также отметил, что отдельно в Екатеринбурге с туризмом все не так плохо. Например, в ноябре городские отели были заполнены на 61%. Гостиничный сервис и общепит в уральской столице в целом соответствуют европейскому уровню города-миллионика.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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