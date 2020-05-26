В Свердловской области не ждут наплыва туристов: нет хороших отелей и туристических кластеров

Несмотря на то, что Ростуризм и туроператоры этим летом будут продвигать внутрироссийские направления, в Свердловской области наплыва туристов не будет. По мнению экспертов, в регионе нет приличных туристических кластеров и хороших отелей. Качественный отдых может предложить только сам Екатеринбург. Как ранее писал «Новый День», в этом году летом россияне скорее всего не смогут поехать на отдых за границу. Об этом свидетельствуют заявления премьер-министра России Михаила Мишустина и главы Ростуризма Зарины Догузовой, которые посоветовали не надеяться на возобновление международных поездок и путешествовать по России. Многие туроператоры, которые раньше отправляли людей в Турцию и Европу, сейчас предлагают пакетные туры на российский юг и – чего не было никогда ранее – по регионам страны. Среди направлений не только относительно популярные среди отечественных Калининград, Алтай, Байкал, но и совсем внезапные – Тула, Пермь, Кострома, Саратов и прочие. Более того – туроператоры обещали рассчитать программы и для Урала. Но Свердловской области там скорее всего не будет, либо будет представлена только турами выходного дня в Екатеринбург.

«Почему Свердловская область пока не вошла в список предложений от туроператоров? Потому что у нас нет средств размещения, которые были бы интересны для таких крупных компаний как TUI, «Интурист», Pegas Touristik и других. Если решат все-таки делать программы по нашему региону, придется «вручную» каким-то образом заключать контрактные отношения с гостиницами, узнавать их условия сервиса, цены, все условия. Еще большая проблема – у нас в регионе нет крупных туроператоров по приему туристов, – рассказал «Новому Дню» директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Единственным исключением может стать Екатеринбург и экскурсии вокруг города. Это может быть перспективно и интересно, в том числе и потому, что отели готовы будут предложить хорошие цены для туроператоров при рассчете пакетных туров. Потому что из-за отмены «Иннопрома» и других крупных выставочных мероприятий загрузка у отелей неутешительная».

Также Михаил Мальцев указал на то, что в Свердловской области до сих пор до конца не сформирован ни один туристический кластер. Есть «Гора Белая», но проект находится пока в зачаточном состоянии. «Хотя у нас есть прекрасные озера, природа, и можно было бы делать на это ставку, но пока мы не сможем предоставить такой комплекс услуг, как в той же Челябинской области на известных озерах», – отметил Мальцев.

При этом УАТ сейчас все-таки ведет переговоры с туроператорами, которые сейчас переориентируются на российский рынок, чтобы в программы выходного дня включили хотя бы туры в Екатеринбург. Тогда можно было бы немного оживить не только туристическую отрасль, но и дать загрузку Кольцово, транспортным компаниям, различным обслуживающим туризм сервисам. Добавим, что ранее, еще до наступления кризиса местные тутроператоры продавали туры на 1-2 дня в Екатеринбург. Но большим спросом они не пользовались.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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