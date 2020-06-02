Многие базы отдыха на Урале этим летом не откроются из-за отсутствия туалета в номере

По новым требованиям Роспотребнадзора многие базы отдыха на территории Свердловской и Челябинской областей открыться этим летом не смогут. Огромное количество номеров оборудовано в зданиях бывших лагерей и санаториев, где предусмотрен только один туалет на этаж, а согласно новым регламентам, душ и туалет должны быть в каждой комнате. Мест в оставшихся средствах размещения не хватит на всех, кто захочет отдохнуть на природе, – считают эксперты.

Как ранее писал «Новый День», Роспотребнадзор совместно с Ростуризмом утвердили требования работы в новых условиях для отелей, баз отдыха, гостевых домов и иных средств размещения. Рекомендации касаются организации отдыха в отелях, мини-отелях, хостелах, на базах отдыха, турбазах, в гостевых домах и всех прочих средствах временного размещения гостей.

Одно из требований, в частности, гласит, что «все номера должны иметь индивидуальную санитарную группу (туалет и душ/ванна)». Многие базы отдыха, а также коттеджные поселки, которые предлагают загородный отдых в Свердловской и Челябинской области, под это требование не попадают. Если открыть любой сайт с описанием баз отдыха на Урале, то становится понятно: большинство экономичных вариантов – это бывшие пионерлагеря и санатории. Туалет и душ здесь либо один на этаж, либо вообще – отдельная пристройка. Туалеты есть и не во всех летних домиках, в которых сдаются номера.

«На такие базы, как наша, едут те, кто не может себе позволить платить по 4-5 тысяч в сутки за хороший номер с удобствами. Любители природы, рыбалки. У нас цены начинаются от 600 рублей за ночь в номерах без удобств. Если эти корпуса не откроются, наверное, поднимем цену в других корпусах и домиках. Мы продолжаем платить коммуналку, зарплату сотрудникам. Нужно будет компенсировать сокращение прибыли, а еще закупить всякие антисептики и на что-то содержать постройки», – рассказал «Новому Дню» владелец одной из баз отдыха на челябинском озере Калды, попросивший не называть его имя.

Из-за закрытия части средств размещения мест на всех желающих отдохнуть на природе этим летом, скорее всего, не хватит.

«Я не берусь судить о каких-то санитарных и медицинских требованиях, у меня нет информации о том, кто откроется или нет. Но я знаю ситуацию в целом со средствами размещения в Свердловской области. У нас любого вида баз отдыха, коттеджных городков в аренду не хватает. И не хватало даже в прошлые годы, когда была возможность выехать на отдых куда угодно, – считает директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. – Есть отдельные объекты, например, «Гринвальд» или «Белая лошадь». Но там ценник – в 2-3 раза выше, чем за аналогичное размещение в регионах центральной Европы. Естественно, там заполняемость не 100%, не все могут себе позволить. Остальное – это, как правило, советское наследие: базы отдыха на территориях санаториев, лагерей».

По мнению эксперта, для развития этого узкого сегмента туррынка нужна конкуренция, которой никогда не было.

«Не было инвестиционного климата нужного, доверия инвесторов к этому сектору. Если бы была конкуренция, это снизило бы цену на такой загородный отдых (а сегодня средняя цена размещения в загородных коттеджах 6 600 рублей), это повысило бы сервис (сегодня редко где даже завтрак предлагают – только услуги аренды), это позволило бы развивать в таких местах сферу развлечений. Но пока ситуация такова, что средств размещения мало, их не хватит даже желающим отдохнуть внутри региона жителям Свердловской области», – отметил Михаил Мальцев.

Напомним, ранее многие крупные туроператоры анонсировали продажу пакетных туров по регионам России. Но Свердловской области в этом списке пока нет.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Екатеринбург. Другие новости 02.06.20

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