Теперь официально: Эльмира Туканова рассказала, что будет делать в должности главной по туризму

Департамент информполитики губернатора Свердловской области официально сообщил, что новое ведомство – департамент по развитию туризма и индустрии гостеприимства – возглавила Эльмира Туканова. Она обещает создать сеть объектов на водных и речных маршрутах, построить велосипедные и пешеходные маршруты, открыть в популярных туристических местах визит-центры с кафе, магазинами и туалетами.

По данным ДИП, большое внимание будет уделено развитию межрегиональных маршрутов.

«В связи с пандемией коронавируса изменилась не только география поездок россиян. Появился высокий спрос на экологический, сельскохозяйственный, гастрономический и событийный туризм. В отрасли произошла значительная трансформация: туристы все больше путешествуют самостоятельно и заботятся о своём здоровье», – цитирует департамент Эльмиру Туканову.

Также новая структура будет курировать подготовку кадров для туризма, классификацию отелей, аттестацию экскурсоводов, паспортизацию маршрутов и так далее. Словом, департаменту переходят все функции, которые ранее выполняло министерство инвестиций и развития Свердловской области.

Как ранее писал «Новый День», департамент заработает 1 января. В его штате будет 15 человек. Скорее всего, большинство работников перейдут с аналогичных постов из мининвестиций. Также губернатор Свердловской области должен назначить заместителя Эльмиры Тукановой. В туротрасли говорят, что это будет протеже Виктории Казаковой – министра инвестиций. В аппарате губернатора курировать департамент будет Дмитрий Ионин – заместитель Евгения Куйвашева.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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