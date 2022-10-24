В Ростуризме рассказали, скажется ли его расформирование на реализации проектов на Урале

Заместитель руководителя Федерального агентства по туризму Елена Лысенкова рассказала, как упразднение ведомства скажется на реализации крупных проектов в сфере туризма на Урале.

Вопрос поднимали сегодня в ходе пленарного заседания на турфоруме «Большой Урал». В частности, у представителя Ростуризма спросили: что будет с межрегиональным кластером «Большой Урал», который создавался при поддержке агентства? Будет ли разрабатываться мастер-план, который должен объединить туризм в Свердловской, Челябинской, Тюменской областях, Пермском крае и Башкортостане?

«Развитие макротерриторий, фокус на развитие туристического спроса [внутри страны и регионов] сформулированы в документах, они остаются валидными. Если говорить про государственную программу развития туризма, она существует и продолжит развиваться. И уверена, что именно на макрорегиональный концепт [будет акцент]», – прокомментировала Елена Лысенкова, которая участвовала в пленарном заседании онлайн.

По словам спикера, регионам Урала предстоит проделать огромную работу по разработке единого мастер-плана. Нужно будет провести исследования всего туристического потенциала на территории пяти субъектов РФ, оценить ресурсы, которые еще не использованы. Важно смоделировать поведенческие варианты развития турпотока, провести расчет транспортной доступности и так далее.

«Развитие «Большого Урала» – это развитие без границ. Граждане, путешествуя по Уралу, не видят, где заканчивается Свердловская область, начинается Челябинская, Башкирия. Впечатления у них формируются единые», – пояснила Елена Лысенкова.

Напомним, 20 октября президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм. Его функции будет выполнять Минэкономразвития. Ведомство расформировали «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти».

При этом именно главу Ростуризма Зарину Догузову и всю ее команду негласно считали идеологами развития регионального туризма. В том числе Догузова активно продвигала возможности «Большого Урала».

Предполагается, что туристический мастер-план «Большой Урал» для пяти регионов начнут разрабатывать в 2023 году. Республика Башкортостан, Пермский край, Свердловская, Тюменская и Челябинская области во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение с Ростуризмом по развитию межрегионального кластера. Зарина Догузова тогда заявила, что с учетом перспектив развития всего макрорегиона туристический поток на Урал может уже в ближайшие годы превысить 10 млн человек, из которых треть придется на Свердловскую область. Одним из основных проектов станет всесезонный межрегиональный экомаршрут по реке Чусовой.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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