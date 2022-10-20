Путин подписал указ об упразднении Ростуризма

Президент России Владимир Путин упразднил Ростуризм. Его функции будет выполнять Минэкономразвития. Соответствующий указ подписал глава государства в четверг, 20 октября. Документ вступил в силу. Текст указа опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин решил упразднить Ростуризм «в целях совершенствования государственного управления в сфере туризма и туристской деятельности, повышения эффективности развития туристской индустрии и оптимизации структуры федеральных органов государственной власти», – говорится в документе.

Минэкономразвития переданы полномочия по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере туризма, по координации деятельности приоритетных направлений госрегулирования туристической деятельности, по оказанию госуслуг и управлению государственным имуществом.

Кроме того, министерство будет осуществлять федеральный государственный контроль за деятельностью аккредитованных организаций, которые ведут классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, а также за деятельностью туроператоров и их объединений в сфере выездного туризма.

Согласно указу, правительство России должно определить численность чиновников Минэкономразвития с учетом передачи министерству функций Ростуризма и обеспечить непрерывность осуществления передаваемых полномочий упраздняемого ведомства.

Федеральное агентство по туризму (Ростуризм) было создано в ноябре 2004 года. С 2019 года Ростуризм возглавляет Зарина Догузова.

Москва, Наталья Петрова

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