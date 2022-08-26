Стало известно, что построят на Чусовой: пристани с катамаранами, глэмпинги и пляжи

На реке Чусовой планируют построить 17 пит-стопов, на которых разместят кемпинги и глэмпинги. На берегах благоустроят пляжи, а также установят пристани с катамаранами. Правда, сначала нужно решить вопросы с генпланами городов и деревень, расположенных вдоль Чусовой: сельскохозяйственные земли должны присоединить к населенным пунктам, чтобы на них разрешили строительство.

Напомним, в июне на Петербургском экономическом форуме губернатор Свердловской области подписал соглашение с гендиректором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. С помощью корпорации, местных и федеральных инвесторов планируется развивать три больших кластера Среднего Урала: «Гору Белую», «Большую Сысерть» и «Реку Чусовую».

Как стало известно «Новому Дню», по Чусовой уже появились конкретные проекты. На туристическом маршруте планируют строить отели со spa, гостевые дома, кафе. Вдоль берегов оборудуют пляжи и пристани. Будут работать пункты проката оборудования и зоны отдыха, появятся новые туристические тропы. Информацию о планах нам подтвердили в пресс-службе управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области.

Инвесторы, которые готовы вкладывать деньги в проекты, уже есть. Но сначала нужно решить вопрос с землями, который тянется уже много лет.

«С конца 2018 года нами были разработаны изменения в генеральные планы, которые присоединят сельскохозяйственные земли к населенным пунктам. Такое решение упростит сооружение капитальных строений и прокладку электросетей в деревни. Это было сделано из-за того, что населенные пункты не имели свободной земли, достаточной для создания комплексной туристической инфраструктуры», – пояснил руководитель управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич.

До конца 2022 года в муниципалитетах, которые войдут в кластер «Река Чусовая», планируют провести общественные слушания по земельному вопросу, а затем утвердить обновленные генпланы. После чего участки предоставят инвесторам.

Напомним, в июне на реке Чусовой побывала глава Ростуризма Зарина Догузова. После сплава она отметила, что потенциал для развития этого туристического маршрута действительно есть, но нужно снабдить его хорошей инфраструктурой.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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