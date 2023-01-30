Глава туркластера «Гора Белая» рассказал, что для проекта нашли шесть инвесторов

Руководитель управляющей компании туристско-рекреационными кластерами Свердловской области Леонид Гункевич заявил, что все земельные вопросы на территории будущего кластера «Гора Белая» решены, и уже найдены первые шесть инвесторов, которые хотят вкладывать в проект.

«Вопросы земельные решили полностью, за исключением небольшого земельного участка на восточном склоне горы Белой, в течение пары месяцев решим. Все документы для Туризм.рф и Сбербанка готовы. Идут переговоры с шестью инвесторами, которые хотят вкладывать в «Гору Белую» деньги. Будем решать по конкурсу, будут конкурсные процедуры. Но назвать инвесторов не могу, мы заключаем соглашение о неразглашении (о том, что раскрывать их названия не будем), но динамика положительная, есть все условия, чтобы проект реализовался», – ответил Гункевич на вопрос «Нового Дня» на пресс-конференции в Екатеринбурге.

Напомним, управляющая компания для кластера «Гора Белая» была создана еще в 2018 году. Но при реализации проекта возникли проблемы со статусом земель, расположенных на территории будущего туристического центра. На них нельзя было осуществлять строительство. Перевод земель в нужный статус затянулся на несколько лет.

В 2022 году на Петербургском экономическом форуме губернатор Свердловской области подписал соглашение с гендиректором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. В том числе с помощью корпорации рассчитывают развивать «Гору Белую».

Кроме того, в этом году областные власти утвердили список из 11 объектов, которые могут быть построены или реконструированы на принципах государственно-частного партнерства в 2023 году. В него вошел и кластер «Гора Белая». Концепцией предусмотрено одновременное катание до 7500 человек, строительство 37 горнолыжных трасс, 8 канатных дорог, системы снегогенерации, освещения, административного здания, гаража, детских аттракционов и т.д. В прошлые годы в этот проект вкладывали бюджетные средства, но теперь перестали. Помогать инвесторам будут облегчением всех административных барьеров.

Екатеринбург, Ольга Тарасова, Светлана Загороднева

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