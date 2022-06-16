На реке Чусовой построят кластер для туристов

На реке Чусовой в Свердловской области построят туристический кластер с причалами, стоянками, местами для отдыха. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев по итогам работы на Петербургском международном экономическом форуме.

«Сегодня работаю в Питере, на ПМЭФ. Подписал первое соглашение – с гендиректором корпорации «Туризм.РФ» Сергеем Сухановым. С их помощью в ближайшие годы будем активно развивать наши главные проекты: «Гору Белую», «Большую Сысерть» и «Реку Чусовую». Я сам люблю отдыхать на Чусовой. Но если я могу пойти в поход дикарем, то многие семьи, особенно с детьми, страдают из-за отсутствия на реке нормальной инфраструктуры. Поэтому обещаю – на Чусовой мы построим большой кластер с причалами, стоянками и всем необходимым для туристов. Так что скоро на берегу реки можно будет комфортно отдохнуть и переночевать, возможно, даже помыться. А когда мы все построим, объявлю конкурс на лучшее фото, сделанное во время сплава», – написал Евгений Куйвашев в своем телеграм-канале.

Напомним, ранее заместитель губернатора Дмитрий Ионин, отвечающий за туризм, говорил, что развивать в первую очередь будут те территории, которые уже популярны у туристов. Кроме Чусовой, он упоминал Ирбит, перевал Дятлова, «Оленьи ручьи» (туда, кстати, уже запустили поезд из Екатеринбурга). Также не исключено, что для создания туристической инфраструктуры на популярных маршрутах, проходящих по территории нескольких областей, Свердловская область объединится с соседями.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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