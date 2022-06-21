В Екатеринбург приедет глава Ростуризма Зарина Догузова

В Екатеринбурге в конце недели ждут главу Федерального агентства по туризму Зарину Догузову. Ожидается, что она посетит достопримечательности региона и проведет встречу с представителями турсообщества.

«Действительно, директор департамента по туризму Эльмира Туканова говорила, что в конце недели ожидается визит главы Ростуризма в Екатеринбург. Ожидается, что 24 июня Зарина Догузова прилетит, а на 25 июня запланирована встреча с представителями профсообщества», – сообщили «Новому Дню» в Уральской ассоциации туризма.

По некоторым данным, Зарина Догузова посетит природные достопримечательности Свердловской области, а также не исключено, что проедет по «Демидовскому маршруту», которому недавно Ростуризм присвоил статус национального. В департаменте информполитики губернатора Свердловской области информацию о предстоящем визите посоветовали уточнить в Ростуризме.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев общался с Зариной Догузовой на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме. Там же было подписано соглашение с корпорацией «Туризм.рф», которая будет помогать с развитием свердловских кластеров «Гора Белая», «Большая Сысерть» и «Река Чусовая».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»