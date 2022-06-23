В Екатеринбург прилетела глава Ростуризма Зарина Догузова

Сегодня в Екатеринбург с деловым визитом прилетела глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова. Она сообщила об этом в своем телеграм-канале.

«Начинаю рабочую поездку в Свердловскую область», – пишет Догузова и ставит Екатеринбургу эмодзи «сердечко».

Как ранее писал «Новый День», ожидается, что Зарина Догузова посетит достопримечательности региона и проведет встречу с представителями турсообщества. Не исключено, что проедет по «Демидовскому маршруту», которому недавно Ростуризм присвоил статус национального. В департаменте информполитики губернатора Свердловской области информацию о предстоящем визите посоветовали уточнить в Ростуризме.

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев общался с Зариной Догузовой на прошедшем недавно Петербургском международном экономическом форуме. Там же было подписано соглашение с корпорацией «Туризм.рф», которая будет помогать с развитием свердловских кластеров «Гора Белая», «Большая Сысерть» и «Река Чусовая».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»