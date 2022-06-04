Ростуризм присвоил Демидовскому маршруту статус национального

Демидовский маршрут, который пройдет по Нижнему Тагилу, Невьянску и Верхним Таволгам, получил статус национального. Решение принял экспертный совет Ростуризма, сообщает департамент информполитики губернатора Свердловской области.

Как ранее писал «Новый День», маршрут разрабатывали еще с прошлого года. Но первые туристы поедут 10 июня. Всего в этом году будет шесть пробных заездов, цена тура на 3 дня и 2 ночи – от 18 500 рублей.

«На маршруте мы рассказываем о династии Демидовых. Но знакомимся с ними не только как с известными промышленниками, но и как с меценатами, узнаем их быт и образ жизни, – рассказывала заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова. – Ведем переговоры с Ростуризмом, чтобы его включили в программу кешбэка».

Протяженность нового направления – 329 км. В него вошли Екатеринбург, Невьянск, Верхние Таволги и Нижний Тагил. Подробно о программе тура наше агентство писал ранее. Путевки продаются у шести уральских туроператоров.

Добавим, что Демидовский – это второй национальный маршрут в регионе, первым стал тур в императорском вагоне из Екатеринбурга в Алапаевск, он пользуется огромным спросом.

Екатеринбург, Анастасия Истомина

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