Из Екатеринбурга запускают «Демидовский маршрут» за 18 тысяч рублей: что покажут в Нижнем Тагиле и Невьянске

В Свердловской области этим летом на туристах обкатают новый «Демидовский маршрут», который претендует на статус национального. В путешествие по Екатеринбургу, Невьянску, Верхним Таволгам и Нижнему Тагилу отправятся шесть групп. Минимальная стоимость турпакета – 18 500 рублей за 3 дня и 2 ночи. Рассказываем, что входит в путевку и что покажут туристам.

Как писал «Новый День», «Демидовский маршрут» хотели запустить еще в 2021 году и даже ждали оценщиков из Ростуризма, чтобы получить статус национального. Но что-то пошло не так. Вторая попытка запуска запланирована на 10 июня: первая группа туристов поедет по местам Демидовых.

«Первая группа стартует 10-12 июня, в День России. Путешествие будет длиться 3 дня и 2 ночи. На маршруте мы рассказываем о династии Демидовых. Но знакомимся с ними не только как с известными промышленниками, но и как с меценатами, узнаем их быт и образ жизни, – рассказала сегодня в «ТАСС-Урал» заместитель директора Центра развития туризма Свердловской области Надежда Шестакова. – Всего будет шесть заездов до конца 2022 года. Они будут пробные. Мы будем смотреть на востребованность маршрута, чтобы впоследствии корректировать его по емкости групп и прочим параметрам. Впоследствии «Демидовский маршрут» претендует на статус национального, также ведем переговоры с Ростуризмом, чтобы его включили в программу кешбэка».

Одним из туроператоров, который будет заниматься маршрутом, стала уральская компания «Веди». На сайте уже есть даты заезда (три летом, три осенью), программа тура и цены. Минимальный пакет (без перелета) – от 18 500 рублей на человека при условии двухместного размещения в отеле. С перелетом: от 24 900 – из Москвы, от 31 810 – из Нижнего Новгорода, от 43 700 – из Калининграда.

По программе «Демидовского маршрута» первый день туристы проведут в Екатеринбурге, где побывают на нескольких обзорных экскурсиях, посетят Музей архитектуры и дизайна, Центр истории камнерезного дела им. А. К. Денисова-Уральского. Вечером – гастроужин «Уральская кухня».

На второй день с утра группа выезжает в Невьянск. Кстати, если вы живете в Екатеринбурге, то можно взять двухдневный «Демидовский маршрут» за 12 900 рублей и присоединиться к группе со второго дня. Невьянск – город, откуда началась Демидовская империя, поэтому ему посвящен почти целый день. Конечно, первым делом путешественников повезут на Невьянскую башню и в находящийся при ней музей. После обеда – в музей невьянской иконы. Затем – в деревню Верхние Таволги, где пройдут экскурсии и посещение «Таволжской керамики». Вечером, после ужина, группа отправится в Нижний Тагил. В Невьянске ночевки не будет. Наши источники говорят, что причина – отсутствие хороших отелей.

Третий день туристы начнут на Нижнетагильском металлургическом комбинате, где для них проведут экскурсию «Традиции Демидовых – в современности». Можно будет посетить домну № 7 либо конвертерный цех или другой цех на выбор. Детей, кстати, сюда не пустят, возраст участников – строго 14+. Если едете с детьми, они в это время отправятся в «Дом Черепановых».

После посещения комбината туристов накормят «обедом металлурга» в колонном зале Дворца культуры (кстати, памятник сталинского ампира). Затем отвезут на обзорную экскурсию по городу. Вечером – посещение Нижнетагильского историко-краеведческого музея, музея истории подносного промысла «Дом Худояровых» и мероприятие «Традиции русского чаепития: Урал родина самовара» с угощениями. К концу третьего дня группа вернется в Екатеринбург.

Напомним, в прошлом году в Свердловской области запустили железнодорожный маршрут одного дня «Императорский вагон». Туры в Алапаевск, на места Романовых, пользовались бешеной популярностью. В 2022 году количество выездов вагона увеличили с 60 до 68. Глубина продаж – 2 месяца.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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