Департамент туризма: после ухода туроператора «Веди Групп» реализация «Демидовского маршрута» продолжится

Заявивший о прекращении деятельности туроператор «Веди Групп» занимался в Свердловской области реализацией «Демидовского маршрута». В департаменте по развитию туризма сообщили, что на выполнение туров уход компании никак не повлияет.

«В связи с остановкой деятельности туроператора «Веди», который в числе шести туроператоров Свердловской области осуществлял реализацию турпродукта «Демидовский маршрут», сообщаем о том, что список участников проекта, за исключением «Веди», остается прежним и реализация продукта осуществляется в прежнем режиме, через туроператоров проекта. Основной туроператор проекта будет объявлен Центром развития туризма Свердловской области в понедельник, 17 июля», – сообщили в департаменте по развитию туризма Свердловской области.

Кроме «Веди Групп», реализацией маршрута занимаются еще пять компаний: «Королевство путешествий», бюро путешествий и экскурсий «ТурУрал», туристический центр «Юва», туроператор «Отрада», «Аркаим-тревел». Заезды по турам запланированы до конца лета.

Напомним, «Демидовский маршрут» запустили в Свердловской области в 2022 году. Трехдневный тур включает в себя посещение Екатеринбурга, Невьянска, Верхних Таволог, Нижнего Тагила. Во время путешествия туристам рассказывают историю Демидовых и Урала.

Туроператор «Веди Групп» накануне заявил о прекращении деятельности. Основанная в 2002 году в Екатеринбурге компания занималась преимущественно турами в Европу. Но после пандемии, начала СВО и роста курса валют не справилась со своими обязательствами. Известно, что фингарантии туроператора застрахованы на 11 миллионов рублей, еще 3 миллиона аккумулированы в фонде персональной ответственности «Турпомощи». Ущерб туристов оценивают в 80 миллионов рублей, еще 54 миллиона – невыполненные обязательства по «ковидным» турам.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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