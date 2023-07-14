Российский туроператор с уральскими корнями «Веди Групп» объявил о банкротстве: сколько вернут туристам

Туроператор с уральскими корнями «Веди Групп», специализировавшийся на европейских турах, объявил о прекращении деятельности. Фингарантии компании составляют 11 миллионов рублей, этого не хватит, чтобы покрыть 100% убытков туристам, долг перед которыми превышает 80 миллионов рублей. Еще 54 миллиона компания задолжала за «ковидные» туры.

Как объясняет закрытие туроператор

«Вынуждены сообщить об остановке деятельности Группы компаний «Веди Групп» по причине невозможности исполнения всех обязательств по договорам о реализации туристского продукта, – говорится в официальном сообщении на сайте туроператора. – Команда Веди более 21 года профессионально создавала качественный и надежный турпродукт. Но, события последних трех лет исчерпали все наши ресурсы. К сожалению, из-за целого ряда внешних обстоятельств – пандемии, отсутствия авиасообщения со странами европейского союза, санкций недружественных стран, колоссальных проблем с валютными платежами и роста курса валют сделало невозможным дальнейшую борьбу. Приносим наши искренние извинения нашим коллегам, туристам и партнерам».

Туроператор обещает, что продолжит работу, пока не будут улажены все формальности с выплатой страхового возмещения. Список документов и сроки их предоставления будут опубликованы позднее.

Отметим, что компания «Веди Групп» была основана в Екатеринбурге, затем вышла на федеральный уровень. Туроператор специализировался на турах в Европу, в том числе – авторских, свадебных и так далее. Он долгие годы был на хорошем счету как у турагентов, так и у туристов. Проблемы у компании начались в пандемию, когда закрылись границы европейских стран. Естественно, с февраля 2022 года проблемы только усугубились.

Сколько получат туристы

Всего у туроператора три юридических лица. ООО «Веди Групп Урал» имеет фингарантии в АО «АльфаСтрахование» на 10 миллионов рублей, еще 3 миллиона – в Фонде персональной ответственности «Турпомощи». ООО «Веди Клуб» застрахован на 500 тысяч рублей в «АльфаСтраховании», а ООО «Веди Групп» – на 500 тысяч в АО «Боровицкое страховое общество». Итого, туристам вернут 11 миллионов рублей через страховые и еще 3 миллиона – через Фонд персональной ответственности. Но этого не хватит, чтобы вернуть 100% заплаченных за путевки денег.

По данным «Вестника Ассоциации туроператоров России», на момент банкротства «Веди Групп» продали туры 1315 клиентам. Часть туристов находятся на отдыхе и должны без проблем вернуться обратно. Общий объем задолженностей туроператора, в том числе по заездам июль-август-сентябрь составляет более 80 млн рублей. По «ковидным» турам – 54 млн рублей. Соответственно, туристы смогут вернуть только часть денег, процент посчитает страховая.

Юрист в сфере туризма Игорь Косицын сообщает, что механизм финансовых гарантий распространяется на туры, которые не состоялись из-за банкротства. Но скорее всего, он не будет действовать по турам, которые не состоялись ранее, в том числе из-за пандемии. Этим туристам страховая компания откажет в возмещении убытков.

«Туристы, которые имеют на руках неисполненные исполнительные листы, вероятно, не смогут получить денежные средства либо будут вынуждены участвовать в долгосрочной процедуре банкротства», – пишет Косицын в своем телеграм-канале.

Что говорят на Урале

«Это был екатеринбургский туроператор, который вышел на российский уровень. Хорошая компания была, с хорошими программами по Европе. Но не выдержали они объективных обстоятельств и не смогли занять долю рынка после пандемии, СВО, роста курса валют. По моим данным, одномоментно на них свалилось огромное количество исполнительных листов по выигранным в суде делам с требованиями возместить деньги (за «ковидные» туры, – прим. ред.), счета компании были заблокированы. Но это не умаляет ответственности компании перед клиентами. К сожалению, фонд фингарантий у туроператора крайне маленький. Жаль очень и компанию, и клиентов», – прокомментировала директор сети турагентств «Пангея» Анастасия Ермолаева.

В Уральской ассоциации туризма отметили, что у большинства туроператоров сегодня выплаты по «ковидным» обязательствам уже произведены, поэтому повода для паники на рынке быть не должно. «Нет оснований считать, что проблемы из-за «ковидных» туров примут массовый характер, – прокомментировал президент УАТ Михаил Мальцев. – Что касается «Веди Групп», руководство компании я знаю давно, это профессионалы своего дела с хорошей репутацией. Объективные обстоятельства сложились так, что привели к данной ситуации. Злонамеренных действий я здесь не вижу».

Добавим, что ООО «Веди Групп Урал» (наряду с другими компаниями) продавал и туры по Свердловской области. В том числе по «Демидовскому маршруту», который продвигают местные власти. На сайте оператора продавались заезды до конца августа. Пока не поступало информации, есть ли пострадавшие среди купивших уральские туры.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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